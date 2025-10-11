González y Fernández, directas a la final tras la retirada de las número uno

La final de Milán quedó definida antes de lo previsto. Después de que Ari Sánchez y Paula Josemaría lograran el pase a la última instancia del torneo tras ganar a Andrea Ustero y Sofi Araújo por un contundente 6-3 y 6-1, las número dos estaban a la espera de conocer rival para la final de este domingo. Sin embargo, llegaba la noticia de que Gemma Triay y Delfi Brea renunciaban a jugar la semifinal debido a los problemas físicos de la menorquina.

Ya en cuartos de final, las número uno acabaron imponiéndose a Marta Ortega y Tamara Icardo tras una durísima batalla de la que la jugadora balear acabó exhausta al límite de sus fuerzas, no podía casi ni hablar tras certificar el pase a semifinales. 24 horas no han sido suficientes para recuperarse de sus problemas físicos y finalmente las pupilas de Rodri Ovide tomaron la difícil decisión de renunciar a jugar la semifinal ante Bea González y Claudia Fernández, quienes pasan directamente a la final de este domingo.

"Hoy no podremos disputar las semifinales del Milan Premier Padel por baja médica por un fuerte malestar estomacal. Hicimos todo por estar en pista y competir, pero finalmente no lo vimos seguro por mi salud", explicó la propia Gemma en redes sociales para explicar los motivos de su baja en Milán.

Esta inesperada decisión abre un mundo a las número dos quienes vienen luchando para recuperar el número uno desde que lo cedieron en el torneo de Tarragona, lo están intentando para volver a la cima. Cada vez son menos los torneos que quedan en juego y la retirada de Triay/Brea en Milán les dará la oportunidad a Ari y Paula de recortar distancias y acercarse un poco más al objetivo.

La catalana y la extremeña jugarán la decimosegunda final de la temporada, donde buscarán el quinto título de 2025. Desde el pasado mes de junio, han jugado tres finales y han perdido las tres frente a Triay y Brea. En Madrid y París, Sánchez y Josemaría pasaron por un bache que les alejó del objetivo del número uno, pero este domingo en Milan tienen una gran oportunidad para parchear un poco esta distancia que ha ido creciendo desde que cedieron la cima.

Ari y Paula, celebrando un punto en Milán / Premier Padel

La realidad es que las sensaciones han cambiado en esta pareja, se las ve más sonrientes y con mejor feeling en la pista, pero sobre todo se detecta como poco a poco se van acercando a su mejor versión. En la semifinal ante Sofi Araújo y Andrea Ustero, las número dos dominaron el duelo desde el inicio y nunca permitieron que sus rivales gozaran de alguna oportunidad de acercarse en el marcador.

Este domingo, a partir de las 16.30 horas, Ari y Paula buscarán esta quinta corona que, además de devolverles la ilusión y la confianza, les serviría para no descartar todavía llegar a final de temporada como números 1.