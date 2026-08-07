González y Cabeza prolongan el cuento de hadas en Londres y Talaván-Castelló irrumpen entre las favoritas

El London Premier Padel P1 ya ha entrado en su fase decisiva y lo ha hecho con una historia que sigue acaparando todos los focos. Mariano González y Curro Cabeza continúan firmando el torneo de sus vidas y, tras sorprender en la ronda anterior a Fran Guerrero y Javi Leal, volvieron a demostrar que lo suyo no es una casualidad. El paraguayo y el joven español de apenas 19 años derrotaron a Nacho Piotto y Juan Cruz Belluati por 6-3, 3-6 y 6-4 para meterse en unos cuartos de final en los que les espera el mayor desafío posible: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Los números uno del mundo no tuvieron un camino tan cómodo como refleja el marcador final. Alex Arroyo y José Jiménez les obligaron a emplearse a fondo, especialmente en un primer set muy igualado que se decidió en el 'tie break', antes de cerrar el encuentro por 7-6 y 6-4. Coello y Tapia siguen avanzando con paso firme, aunque delante tendrán ahora a la pareja revelación del torneo.

La sorpresa no termina ahí en el cuadro masculino. Edu Alonso y Aimar Goñi también rompieron los pronósticos para convertirse en la otra pareja fuera de las ocho primeras cabezas de serie que estará en cuartos. Su triunfo por 6-2 y 6-3 sobre Ramiro Pereyra y José Solano les permite seguir soñando y ahora pondrán a prueba a Paquito Navarro y Martín Di Nenno, una de las parejas que mejor rendimiento está ofreciendo en las últimas semanas.

En la parte baja del cuadro sí se impuso la lógica, aunque no sin sufrimiento para Juan Lebrón y Leo Augsburger. La pareja necesitó tres mangas para superar a Juan Tello y Maxi Arce antes de citarse con Coki Nieto y Jon Sanz. También cumplieron Fede Chingotto y Ale Galán, que superaron con autoridad a Álex Ruiz y Javi García por un doble 6-3 y buscarán las semifinales frente a Momo González y Lucas Campagnolo.

En el cuadro femenino, la principal nota destacada la protagonizaron Marta Talaván y Jessica Castelló. La dupla española firmó una de las actuaciones más sólidas de la jornada al imponerse por 7-5 y 6-1 a Marina Guinart y Alejandra Alonso, un resultado que les abre las puertas de un atractivo duelo de cuartos ante Paula Josemaría y Bea González.

Las número dos del torneo debutaron con buenas sensaciones en Londres. Paula y Bea resolvieron su estreno con un convincente 7-5 y 6-1 frente a Lucía Martínez y Águeda Pérez, confirmando que llegan con ambición a un torneo en el que aspiran a seguir recortando distancias con Gemma Triay y Delfi Brea en la pelea por el número uno.

Otra de las parejas que continúa dando pasos adelante es la formada por Bea Caldera y Carmen Goenaga. Las españolas apenas concedieron opciones a Noemí Aguilar y Letizia Manquillo, a las que derrotaron por un contundente 6-3 y 6-0, para ganarse el premio de enfrentarse en cuartos a Ari Sánchez y Andrea Ustero.

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La pareja catalana también cumplió con los pronósticos tras vencer por 6-4 y 6-4 a Martina Fassio y Raquel Eugenio. Después del encuentro, Ari y Andrea vivieron además un momento especial al coincidir con Alexia Putellas, recientemente incorporada al London City Lionesses, en una imagen que unió a dos de las grandes referentes del deporte femenino español. Completan los cuartos de final los enfrentamientos entre Gemma Triay y Delfi Brea frente a Marta Ortega y Sofía Araújo, y el duelo entre Claudia Fernández y Martina Calvo contra Tamara Icardo y Claudia Jensen, en una jornada del viernes que promete elevar aún más el nivel competitivo del torneo.