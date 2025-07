Gonza Alonso: "En A1 Padel había alguna forma de maltrato en las condiciones que se nos daban a los jugadores"

Gonzalo Alonso, jugador de pádel argentino, ha vivido este 2025 muchas situaciones inesperadas, dolorosas, muchas críticas, también emociones fuertes, alegrías... todo ello lo explica en una profunda y sincera entrevista en el portal VeinteDiez especializado en pádel y donde desvela muchas de sus emociones en todo lo ocurrido en lo que llevamos de año.

El argentino aterrizó en Premier Padel junto a su gran amigo Tolito Aguirre con quien llegó a ser número del circuito A1 Padel. Eran la pareja más dominadora e invencible. Sin embargo, se consideraba una competición secundaria ya que es en Premier Padel donde estaban los mejores jugadores del mundo. Gonza explica cómo fue su salida de A1: "A mediados del año pasado tomamos la decisión con Tolito de probar en Premier. Tuvimos alguna experiencia y nos encantó el roce con los mejores. Nos estaba yendo bien en A1 y teníamos un año más de contrato, pero uno siempre quiere mejorar", explicó en la entrevista a VeinteDiez.

Dura salida de A1 Padel

Reconoce que en el circuito de Fabrice Pastor las cosas no eran como parecían ser: "En A1 existieron problemas con los pagos de los premios, promesas que nunca se cumplieron y alguna forma de maltrato en las condiciones que se nos daban a los jugadores. Le dije a Fabrice Pastor en la cara que yo gracias a él cambié mi vida, pero también le aclaré que gracias a mí y al esfuerzo que hice", se sinceró el jugador que actualmente es el número 31 del mundo.

El circuito A1 Padel ya no existe y cuando Alfonso lo dejó eran muchos los problemas que había: "El abogado nos dijo que era tal el incumplimiento de A1 que no debían tener problema en rescindir el contrato. Mandamos una carta y nunca la contestaron. Salir de esa manera es lo mejor que nos pasó", sentenció.

Tolito y Gonza llegaron a la final de Cancún / Premier Padel

Su llegada a Premier Padel coincidió con el boicot que los jugadores hicieron para reclamar varios aspectos a los jefes del circuito, sin embargo, Tolito y Gonza jugaron perjudicando de alguna manera a varios jugadores de fuera del Top20, lo que conllevó críticas de compañeros: "Cuando empezó el conflicto de Premier y PPA nosotros estábamos en una situación delicada y nadie lo sabía: podíamos tener que volver a A1 a terminar el año por temas legales. Entiendo y no entiendo el reclamo de los colegas por nuestra participación cuando se bajaron en Gijón y Cancún. Es lógico querer hacer un colectivo. Pero también, desde la pareja 100 para atrás hubo otras 100 parejas que se anotaron. Y se la agarraron solamente con nosotros", recordó el argentino.

Insistiendo en el tema, Gonza aseguró que "no me subo arriba del pony y digo 'yo soy 30 del mundo por nivel y porque gané todo'. Tengo súper claro cómo fueron las cosas. Si tengo que estar 50, estaré 50. Tuve que trabajar mucho para manejar lo del público: estuvimos muy en la mira de todo el mundo. Había mucha gente deseando que perdiéramos. No podía ni entrar a las redes sociales".

La adaptación a Premier

Gonzalo explica cuál es ahora su situación desde que es jugador de Premier Padel cien por cien: "Ganamos menos de premios que en A1, pero los sponsors compensan eso: es mucha la diferencia en relación a lo que ponen las marcas en cada circuito. Estoy aprendiendo cosas que no se ven desde afuera: esto es muy individual. Es muy difícil encontrar un proyecto en este circuito. Si no estás muy top es casi imposible. Me hace cambiar la perspectiva", asimila el argentino.

Pasar de ser el número 1 a ser un Top 50 es algo a lo que le está costando acostumbrarse: "Me cuesta adaptarme a la cuestión del resultado. Yo siempre estuve entre los puestos más altos y en instancias finales. Ahora se me hace difícil irme tan temprano de los torneos. Hoy cada partido es una final", sentenció el jugador que no esconde las diferencias entre A1 y Premier Padel.

"Con Tolito teníamos algo a favor que a veces nos jugaba en contra: las variantes. Teníamos muchos recursos que no siempre sabíamos usar. En Premier recibís muchas bolas neutras y nos mataba la toma de decisiones", confiesa para añadir que "estoy tratando de aprender a hacer las cosas más simples y a mejorar lo físico, porque acá cada detalle cuenta, te llevan siempre al límite".

Gonza se sinceró en la entrevista a VeinteDiez / Premier Padel

La separación de Tolito

Fue un momento muy triste para ambos jugadores puesto que han crecido juntos en las pistas de pádel, pero los resultados no llegaban y las sensaciones empezaron a empeorar dentro del 20x10, de ahí que tomaran la difícil decisión de separar sus caminos. Lo hicieron desde el punto de vista más profesional y con la serenidad necesaria para poder seguir siendo grandes amigos: "Estuve muy mal anímicamente. Dejé de creer en mi juego. Sentía que no le podía ganar a nadie, que no estaba en nivel", confesó el jugador nacido en General Cabrera.

"Con Leo ya no teníamos la misma entrega el uno por el otro. Ya habíamos dejado de creer", desvela para explicar uno de los momentos más dolorosos de su carrera a nivel personal.

La nueva etapa

Después de jugar al lado de Sanyo Gutiérrez en Burdeos de manera circunstancial, Gonza Alfonso seguirá la temporada formando pareja con su compatriota Aris Patiniotis con quien espera recuperar el buen juego y las buenas sensaciones: "Voy a jugar con Aris Patiniotis, que me puede aportar toda su experiencia en lo que son las cosas del circuito".

Espera que a partir de 2026 pueda encontrar un proyecto más a largo plazo: "A mí me gustan los proyectos largos y eso es lo que quiero plantear para el año que viene". Tiene claro qué es lo que requiere su mentalidad para volver a su máximo nivel: "Necesito volver a reírme, volver a disfrutar. Tengo que aprender a naturalizar la derrota. Al Gonza del 1 de enero le diría que tiene que pensar más en él y menos en los demás. Que disfrute, que entrene y que valore. Somos unos afortunados", acabó reconociendo.