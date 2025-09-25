Gonza Alfonso, del número uno en A1 a la montaña rusa en Premier Padel: el veto en Alemania el último traspié

La vida deportiva de Gonzalo Alfonso en Premier Padel está siendo una auténtica montaña rusa. El argentino, que llegó a España dejando atrás el circuito A1 Padel donde era número uno indiscutido, afronta un arranque plagado de sobresaltos: una separación muy emotiva, nuevas sociedades, victorias resonantes y la negación a entrar en Alemania por un asunto de papeles.

Debutaron en Premier Padel junto a Tolito Aguirre, con quien formaban una pareja invencible en A1, el circuito de Fabrice Pastor que dejaron al ver que estaba en quiebra. Aterrizaron en el circuito de la FIP y compartieron pista en diez torneos. La expectativa inicial chocó pronto con los resultados: solo en Gijón y Cancún lograron alcanzar las semifinales, y lo hicieron en circunstancias especiales, ya que las grandes figuras del circuito habían decidido no participar. Finalmente, la pareja decidió separarse y cada uno tomó su camino.

Alfonso buscó entonces nuevos socios. En Burdeos jugó junto a Sanyo Gutiérrez, y más tarde se unió al italiano Aris Patiniotis en Málaga y Tarragona, primero porque Sanyo recibió la llamada de Javi Garrido y después por la lesión del propio Gutiérrez. La conexión con Patiniotis fue un paréntesis hasta que pudo volver a competir con el de San Luis.

Con Sanyo volvió en Madrid y en el Major de París, donde firmaron una de las victorias más destacadas de la temporada al eliminar a la pareja formada por Martín di Nenno y Leo Augsburger. Ese triunfo les permitió alcanzar los octavos de final donde jugaron otro inmenso partido ante Gonzalo Rubio y Javi Ruiz donde, pese a perder, el duelo se resolvió en tres sets y se decidió por detalles confirmando que, con regularidad, Alfonso puede competir sin complejos frente a la élite.

Sin embargo, cuando parecía que todo empezaba a encarrilarse, llegó el capítulo más inesperado: el torneo de Düsseldorf. Alfonso decidió viajar antes a Rusia para disputar una exhibición, pero a la hora de entrar directamente a Alemania se topó con la burocracia.

Al ser argentino y no disponer aún de la ciudadanía española, debe acreditar su residencia en España como jugador profesional: contrato de trabajo, ingresos estables y demás requisitos administrativos. Esa situación le obliga a entrar a Alemania únicamente desde España, pero al regresar de Rusia intentó hacerlo de forma directa y no le dejaron pasar la frontera.

La consecuencia fue que Alfonso no pudo llegar a tiempo para disputar la primera ronda del cuadro en Alemania y, por consiguiente, tampoco Sanyo pudo participar en el torneo. Un episodio que le generó una gran frustración al jugador argentino aunque al final todo quedó en la simple negación a entrar en Alemania y no hubo deportación de por medio como se ha dicho en algún momento. Por suerte, pudo avisar a tiempo a Sanyo que todavía no había viajado a Düsseldorf y Gonza pudo regresar a Madrid sin problemas y está tranquilo en casa y entrenando.

Sanyo y Gonza Alonso, emocionados tras su triunfo ante Augsburger y Di Nenno / Premier Padel

Así, la única consecuencia fue la no disputa del P2 de Alemania, sin embargo ambos jugarán el torneo de Rotterdam donde constan inscritos partiendo de pareja 15 y donde esperan seguir la estela del buen juego mostrado en el Major de París. Sanyo y Gonza forman una pareja que espera complementarse y conseguir esos resultados que les devuelvan a posiciones más excelsas en el ranking.