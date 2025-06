Golpe en Roma: Los bombarderos se quedan sin pólvora en el Italy Major

Estaban llamados a dar la sorpresa en el Italy Major porque las condiciones les eran más que favorables. Outdoor, mucho calor, bola rápida premiando a los pegadores. Y los reyes de la pegada del circuito son sin duda Leo Augsburger y Pablo Cardona. Incluso Agustín Tapia aseguró en un divertido vídeo que el mejor rematador es en estos momentos el joven argentino.

Cómo contrarrestar el juego agresivo de este temible binomio es el gran handicap de todas las parejas a las que se enfrentan, se llamen como se llamen. Pero este miércoles Lucas Campagnolo y Nachi Sager dieron con la tecla y dejaron fuera de la batalla por el título a la Carburger dando la sorpresa de una calurosa jornada tras ganar a Cardona y Augsburger por 7-6 (3) y 7-5.

La estrategia

Campa y Nachi, muy bien orientados en el banquillo por Juan Restivo 'Resti', salieron a la pista con las ideas clarísimas. No tirar globos a Cardona y Augsburger e impedir a toda costa que les ganaran la red, llevar ellos siempre la iniciativa en los puntos. Pero ello tenía que ir acompañado de un juego preciso y sin fisuras de la dupla hispano-brasileña y cumplieron con todos estos requisitos a la perfección.

Campa jugó el mejor partido de su carrera. Mostró un nivel excelso tanto en ataque como en defensa. Se desfondó en la pista desde el minuto uno hasta el último segundo desesperando a la Carburger, que no encontraba respuesta a un partido que no les permitía desplegar su gran arma, el remate. Y es que Campa tenía a su lado a otro jugador que lo bordó en defensa. Nachi, viendo el despliegue de su compañero, no quiso ser menos llegando a bolas imposibles y aprovechando su envergadura para sumar ante los otros dos gigantes que tenían delante. Fue una gran partida de ajedrez que acabó ganando el mejor estratega.

En octavos de final se medirán a Álex Arroyo e Iñigo Jofre que pasaron ronda tras un larguísimo y disputado partido ante Rico/Piotto que acabaron ganando en tres sets por 7-6 (8), 3-6 y 7-6 (8).

El resto de favoritos, a octavos

El Italy Major despide pues a una de las parejas que entraba dentro de los pronósticos como ganadora al título. Sí seguirán optando los favoritos por ranking. Franco Stupaczuk parece ya del todo recuperado y no tuvieron problemas junto a Juan Lebrón para pasar ronda. En octavos esperan Javi Barahona y Javi García. Tampoco Ale Galán y Fede Chingotto se mantuvieron mucho en pista para alcanzar los octavos de final donde se medirán a los Lucky Losers Mario Huete y Denis Perino quienes han ocupado la plaza de Javi Garrido y Tino Libaak que se dieron de baja por lesión del argentino y no han desaprovechado la oportunidad ganando en dieciseisavos a Moyano/Cabeza.

Buen partido de Stupa y Lebrón en su debut en Roma / Premier Padel

Más trabajo tuvieron Momo González y Jon Sanz que vieron como sus rivales, Enzo Jensen y Andrés Lancha, llevaron el segundo set al tie break y la dupla española tuvo que ganar 16 puntos antes de levantar los brazos para celebrar el triunfo y, con ello, la plaza a octavos de final. Su próximo reto será ganar a Maxi Sánchez y Álex Ruiz para alcanzar los cuartos de final.