Golpe sobre la mesa de Martina y Claudia que se meten en su primera final

Cuando a principios de año decíamos que una pareja lógica sería la de Claudia Fernández y Martina Calvo no eran especulaciones, era apuntar a una lógica que muchos pensábamos que se cumpliría unos días más tarde. Pero no ocurrió. Bien asesoradas, ambas optaron por una compañera con más experiencia para ir creciendo en el circuito. Si acertaron o no es harina de otro costal, pero la realidad es que los resultados no llegaron ni a la dupla Ortega/Calvo ni a la formada por Fernández y Araújo.

Llega el ecuador de la temporada y finalmente lo que se presumía a principios de año se cumplió. Una llamada de Martina a Claudia y misión cumplida. Y es que es tanto el talento que tienen y es tanta la madurez que las acompaña que ya no necesitan a un líder a su lado para desarrollar su mejor juego. Se valen y se sobran. Y lo han demostrado en su primer torneo juntas, el P1 de Pretoria.

Muy superiores a las número dos

Si bien es cierto que tuvieron un cuadro amable, que les permitió superar rondas con cierta facilidad, en semifinales tenían en frente posiblemente a la mejor pareja del momento, con permiso de Gemma Triay y Delfi Brea. Martina Calvo y Claudia Fernández sabían que el acceso a la final era una quimera con Paula Josemaría y Bea González al otro lado de la red.

Pero a esta joven pareja -no hay que olvidar que Martina tiene 18 años y Claudia 20- no hay quien la pare. Ya sea por la ilusión de su primer torneo juntas o porque realmente se han acoplado a la perfección, deshaciéndose de los corsés que te pueden comportar otras compañeras con las ideas más claras y un patrón de juego muy predeterminado, la realidad es que verlas jugar es una auténtica delicia.

Se entienden, sonríen, se divierten y a la vez muestran un juego maduro, paciente, equilibrado y eficiente que las ha convertido en tan solo tres partidos en uno de los grandes peligros del circuito. Ganaron a Bea y Paula por un contundente 6-1 y 6-4 en 1h y 19 minutos en los que la andaluza y la extremeña nunca han encontrado una fórmula adecuada para poner en problemas a los 'niñas' que tenían delante.

La final ante las número 1

Y sí, este domingo serán ellas las que busquen el título y lo harán delante de las número uno, otro reto que seguro que no temen, al contrario, les motiva. Gemma Triay y Delfi Brea llegaron a una nueva final después de imponerse a otra de las sorpresas agradables de este torneo, Alejandra Salazar y Zazu Osoro.

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La madrileña y la argentina no tuvieron opciones ante unas inspiradas Gemma y Delfi que resolvieron el compromiso por la vía rápida. Pese a las condiciones en Pretoria, compllicadas según la mayoría de jugadores, las líderes del ranking parecen haberse adaptado a la perfección y con un pádel sólido sin apenas errores se plantan a la final ganando por 6-2 y 6-1 a una pareja que, pese a perder, se marchará de Sudáfrica muy satisfecha.