Golpe sobre la mesa de Martina Calvo y Marta Ortega, protagonistas de la jornada en Valencia

La Fonteta vivió una de las grandes sorpresas de la temporada. Marta Ortega y la joven Martina Calvo, de tan solo 17 años, firmaron una actuación sobresaliente para derrotar a Paula Josemaría y Bea González por 7-5 y 7-6 (2) y clasificarse para las semifinales del Premier Padel P1 de Valencia.

La victoria adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta la regularidad que habían mostrado las número dos durante todo el curso. Hasta ahora, únicamente habían quedado fuera de unas semifinales en el P1 de Riad, el torneo que inauguró la temporada 2026. Valencia se convierte así en el segundo escenario donde la pareja favorita se despide antes de lo previsto habiendo sido la dupla con más títulos de la temporada con cinco.

Ortega y Calvo, cada vez más consolidadas como pareja, supieron competir en los momentos decisivos de ambos sets para sellar un triunfo de enorme prestigio. Para vencer a Paula y Bea necesitaron jugar al 100% todo el partido y ambas lograron este nivel que sabían que podían alcanzar con la concentración máxima y jugando un pádel más suelto y vistoso. Su premio será luchar por un puesto en la final frente a Claudia Fernández y Sofía Araújo.

Precisamente la pareja número cuatro del cuadro llega lanzada después de una exhibición ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, a quienes superaron con un contundente doble 6-1 absolutamente inesperado. Tan solo necesitaron una hora y 10 minutos para doblegar a un binomio del que se esperaba más al contar con el apoyo de una grada volcada con la jugadora local. El duelo entre Martita y Martina contra Sofi y Clau garantizará una finalista inédita en Valencia.

La otra semifinal reunirá a las protagonistas de la reciente final del Major de Roma. Delfi Brea y Gemma Triay avanzaron tras imponerse por 6-3 y 6-4 a Marina Guinart y Verónica Virseda, mientras que Ari Sánchez y Andrea Ustero repitieron exactamente el mismo resultado frente a Bea Caldera y Carmen Goenaga.

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Con el recuerdo todavía reciente de Roma, La Fonteta se prepara para una nueva batalla entre dos de las parejas más fuertes del circuito en un enfrentamiento que promete emociones fuertes y un billete para la gran final.