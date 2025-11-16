Golpe sobre la mesa de los Goldenboys: Coello y Tapia, campeones

"La película es otra", le decía Arturo Coello a Agustín Tapia cuando el partido estaba cerca de finalizar. Entonces todavía era una incógnita como acabaría el duelo, pero se notaba que los número uno tenían las riendas de la final desde el principio. Hubo cambio de dinámicas y en esta ocasión Fede Chingotto y Ale Galán no tuvieron arrestos para poder remontar un primer set en contra, lo que habían conseguido en las dos finales anteriores ante los número uno, en Milán (2-6, 6-3 y 6-0) y en el Mundial por parejas de Kuwait (2-6, 7-5 y 6-2).

Chingotto y Galán se agarraron a estas épicas recientes. Se animaban entre ellos para darle la vuelta al partido, pero Coello y Tapia, que nunca antes habían perdido tres finales consecutivas, siguen manteniendo esta estadística después de su victoria por 6-3 y 6-4 en tan solo 1 hora y 6 minutos.

El clásico del pádel vivió un nuevo round en Dubai / Premier Padel

Pese a que los primeros juegos fueron muy disputados, la realidad es que en tan solo siete minutos los Goldenboys ya tenían un 3-0 en su casillero. Era un solo break, es cierto, pero las sensaciones en la pista ya indicaban que los número uno estaban más enteros, dominaban, hacían sufrir a Fede y Ale con el saque, también con el resto, y pese a que los de Jorge Martínez salvaron una primera bola de set, a la segunda Arturo y Agus certificaban la primera ventaja importante ganando el primer set.

La grada, con 7.562 espectadores, todo un récord en Dubai, quería más pádel. Tan solo había transcurrido media hora y muchos veían el partido sentenciado. No así Chingo y Galán, que apelaban a las anteriores remontadas para hacer frente al segundo set.

Prmier Padel celebró un nuevo récord de asistencia / Premier Padel

Pero la realidad fue que los de Martín Canali siguieron llevando la batuta del partido. Chingalán aguantaba las embestidas del rival, pero se les veía sufrir en el 20x10. Buscaban soluciones: jugar por abajo, buscar el medio, la víbora más rápida, arriesgar... pero nada de ello evitó que en el séptimo juego Coello y Tapia rompieran el servicio de los número dos y de ahí se fueran directos al título. El undécimo de 2025 y el 29 de su carrera juntos.

De esta manera, sumarán 1.000 puntos cada uno en la carrera paralela que están librando con Chingalán de cara al número uno, por los 600 que añadirán a su cuenta tanto Fede como Ale. Las distancias que se habían acortado con los últimos resultados, se amplían de nuevo tras la corona del King y el Mozart en Dubai y los número dos ya no dependen de sí mismos para llegar a la cima a final de año.

Matemáticamente todavía es posible con el Major de Acapulco (2.000 puntos) y las Barcelona Finals (1.500 puntos) aún por disputar. A ello hay que añadir que Chingotto y Galán disputarán el torneo de Veracruz, un FIP que reparte 300 puntos a los ganadores. Veremos como acaba finalmente esta carrera por el número uno.

De momento, Coello y Tapia doblan las victorias en el clásico. Han ganado ocho de los doce enfrentamientos entre ambas parejas, una estadística que, pese a que Chingotto y Galán venían en racha, indica que los número uno están muy firmes en la cima.