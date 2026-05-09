Golpe sobre la mesa de Aimar Goñi y Edu Alonso el día que Maxi Arce mete miedo a Chingalán

Menudo partidazo se vivió en la pista central del Parque Olímpico Paraguayo donde el ueno bank Asunción Premier Padel P2 vivió una jornada de pádel delicioso, emocionante, de muchísimos quilates y con grandes sorpresas. Pero si bien lo más llamativo es la eliminación de la pareja tres, Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, lo que quedará para la historia será el partido que protagonizaron Fede Chingotto y Ale Galán contra Juan Tello y un Maxi Arce que ya da miedo y que mostró su carta de presentación, sin duda un as en el 20x10.

Así pues, empecemos por ello. Chingotto y Galán esperarían un partido duro ante Tello y Arce, pero seguro que no imaginaban lo que se encontraron en la pista. Un partido durísimo en el que prácticamente siempre fueron a remolque. No les quedó otra que luchar como leones, pero con solo eso no había bastante, necesitaban fuerzas divinas, creer en ellos mismos todos los minutos en pista, escuchar atentamente a Jorge Martínez en el banco y sobreponerse a puntos estratosféricos que venían del otro lado. Solo gracias a ello lograban un triunfo por 4-6, 7-6 (5) y 7-6 (4) que jamás olvidarán.

También ellos conseguían sumar a base de un pádel milimétrico a la vez que espectacular, pero Arce estaba dispuesto a mostrar toda su artillería y excelentemente secundado por el Gato a su lado lograban ganar el primer set. Los argentinos, que en Asunción apenas juegan su segundo torneo juntos, entraron absolutamente metidos en el partido, concentrados y convencidos de sus posibilidades.

En el segundo set tuvieron el partido en sus manos tras quebrar primero el servicio de Chingalán (4-2) y verse ya a una gran distancia de sus rivales. Pero la pareja dos nunca tira un partido, jamás baja los brazos ante las adversidades y respondieron a la avalancha que les venía del otro lado de la red quizás con una mayor inteligencia y una estrategia que finalmente dio sus frutos para lograr empatar la manga y llevarla al tie break. Es quizás en estos momentos donde la experiencia pasa por delante del talento y con una mayor serenidad y como decimos, sin perder nunca la esperanza, Chingotto y Galán empataban el duelo.

Más de lo mismo en la tercera manga con Chingotto y Galán siempre a remolque, por detrás del marcador. Se repitió la historia y la dupla argentina se puso 4-2 por delante en un partido donde se agotaron las revisiones, jugadores por el suelo, dos advertencias a Maxi y Juan que se convirtieron en un punto con 5-5 en el marcador y saque para Galán. Pero ni ello impidió que se llegara al tie break que, de nuevo, se llevaron Ale y Fede para ganar el duelo tras tres horas y 13 minutos -el segundo partido más largo de la historia del pádel- de auténtica batalla y espectáculo impagable de pádel. Como dijo Chingo tras el partido: "Ganamos los cuatro". La frase que mejor define el duelo.

Chingotto y Galán venían avisados puesto que en el partido anterior Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, pareja tres en Asunción, se vieron sorprendidos por unos Aimar Goñi y Edu Alonso que supieron encontrar los puntos débiles a una pareja que parecía que venía con la flecha hacia arriba pero que en el torneo paraguayo no han encontrado su mejor versión.

Con un Goñi inapelable en el remate y un Edu trabajador hasta la extenuación lograban un triunfo por 6-2, 4-6 y 6-3 que les lleva a su primera semifinal como pareja y la primera del navarro en toda su carrera. Buscarán la final ante Chingalán, que llegarán más cansados al duelo tras haberse vaciado en cuartos de final. El físico pordría tener un papel importante en el duelo de semis.

Coello y Tapia, sin despeinarse

La otra semifinal la jugarán Arturo Coello y Agustín Tapia, que se ventilaron a Jon Sanz y Coki Nieto en tan solo 47 minutos cediendo solo un juego (6-1 y 6-0), frente a Leo Augsburger y Juan Lebrón, que acabaron con el sueño de la pareja procedente de la qualy Alonso Rodríguez y Juani de Pascual. No les pusieron las coas fáciles a la pareja cuatro una vez despojados de los nervios de jugar unos cuartos de final por primera vez, y llegaron al tie break en la segunda manga, pero leo y el Lobo no estaban por la labor de llegar a un tercer set y lograban superarles certificando el pase a semifinales.

Las favoritas no fallan

Con más o menos dificultades, las principales favoritas estarán este sábado en las semifinales del P2 de Asunción. Gemma Triay y Delfi Brea no dieron opción a las Alejandras Salazar y Alonso y se llevaron el triunfo por 6-2 y 6-4.

Sus rivales en semis, Ari Sánchez y Andrea Ustero certificaron el pase a semis ante Tamara Icardo y Claudia Jensen en otro auténtico partidazo donde la jovencísima Ustero cogió el mando y con unos remates impropios en el cuadro femenino y una defensa desenterrando bolas imposibles, llevaba a su compañera a las semis tras vencer por 7-6 (2) y 6-4.

La otra semifinal la jugarán Bea González y Paula Josemaría que siguen mostrando este juego imperial y de presión continua que no da respiro a sus rivales y las ahoga hasta que las aniquila de la pista. En este caso sus víctimas fueron Martita Ortega y Martina Calvo que cedieron por 6-1 y 6-2.

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La otra pareja semifinalista será Sofi Araújo y Claudia Fernández quienes tuvieron que remontar ante Marina Guinart y Vero Virseda en otro partido donde se vio claramente que no acaban de encontrar ese feeling en la pista que les permita ganar partidos con más autoridad. La pareja 4 estará en semis tras ganar por 3-6, 7-5 y 6-3, pero tiene mucho trabajo por delante si quiere acariciar títulos.