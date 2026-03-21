Golpe de Guinart y Virseda en Cancún: eliminan a una de las máximas favoritas

Dicen que el pádel outdoor iguala fuerzas, y si encima hay viento ya no hay ranking que valga. Es imprescindible romper con las reglas, alejarse del plan establecido y adaptarse a las circunstancias que exige el clima para poder seguir adelante en el cuadro. Es pues el momento perfecto para que las sorpresas se acumulen una tras otra y los cuadros se den unos meneos importantes dando este plus de emoción a los torneos.

En este contexto fue como llegó la gran sorpresa en el cuadro femenino del P2 de Cancún con la victoria de Marina Guinart y Verónica Virseda. La pareja número ocho eliminó a las favoritas Ariana Sánchez y Andrea Ustero en dos sets (7-5, 6-3), frenando en seco su brillante inicio de temporada de las catalanas, que se plantaron en la ciudad mexicana con un título y una final.

Ari y Andrea se vieron sorprendidas por Vero y Marina / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Con un pádel descarado y sin complejos ante las adversidades, Guinart y Virseda firmaron un partido completo y sin fisuras para dar el gran golpe del torneo y alcanzar sus primeras semifinales en Premier Padel. Son ambiciosas y quieren mñas, pero no será fácil el siguiente paso.

Su próximo escollo será de máxima exigencia: las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, que avanzaron con contundencia tras un doble 6-1 frente a Nuria Rodriguez y la italiana Giulia dal Pozzo buscarán ante la toledana y la catalana las semifinales. Pero repetimos que en este torneo el ranking no es garantía de nada y con Guinart y Virseda con la flechita para arriba todo puede pasar.

Semifinales de alto voltaje

El otro lado del cuadro también dejó una confirmación: la reacción de Bea González y Paula Josemaría. Tras sufrir en octavos, mostraron una versión mucho más sólida en cuartos para imponerse con claridad a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso por 6-2 y 6-2. De esta manera avanzan hacia unas semifinales en las que buscarán su primera final como pareja.

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Martita y Martina celebran el pase a semifinales / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Enfrente estarán Marta Ortega y la joven Martina Calvo, que superaron el duelo más exigente del día en tres sets ante Claudia Fernández y Sofi Araújo, en un partido marcado por la igualdad y la exigencia física. La madrileña y la navarra lograban el triunfo después de dos horas y 19 minutos de una gran e intensa batalla que finalmente Ortega y Calvo acabarían ganando por 6-3, 3-6 y 6-4.