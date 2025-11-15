Los Goldenboys se aferran al número uno

Defenderán el título. Arturo Coello y Agustín Tapia no se bajan de una final desde el mes de mayo de este año en el P2 de Asunción y siguen con la misma actitud y las mismas ganas de seguir compitiendo y, sobre todo, ganando, cada partido, cada semana, cada torneo.

Dubai, donde ya ganaron el año pasado, no fue una excepción pese a que sabían que no sería un reto fácil enfrentarse a Javi Garrido y Lucas Campagnolo, una pareja que viene reivindicándose y que en el Hamdan Sports Complex han sacado su mejor versión.

Pero para ganar a los número uno tienes que tener tu mejor día y esperar a que los Goldenboys vivan una jornada aciaga en algún aspecto. Y no fue el caso. Coello y Tapia parecen extraterrestres cuando entran en una pista y con golpes de dibujos animados consiguen sumar y sumar y con ello comer totalmente la moral a sus rivales.

Es lo que pasó este sábado en semifinales. Garrido y Campagnolo se vieron obligados a salvar hasta seis bolas de break para, finalmente, ceder el servicio y verse por debajo en el marcador.

Una vez apuntillado el rival, Coello y Tapia ya no dan opción y pese a que con el paso de los minutos Javi Garrido fue creciendo y apostando por su remate y Campa asumía más y más bolas defensivas, al King y al Mozart les valió este único break para llevarse el primer set.

Los pupilos de Juan Restivo fueron de menos a más en el segundo parcial y no dejaron de creer en las opciones de empatar el partido hasta el final. Tras encajar una primera rotura en el tercer juego, donde se vio uno de los puntos fantasía de Tapia con una volea de espaldas seguida otras dos voleas y un remate, el Califa y el brasileño recuperaron el comando en el marcador en el peor juego de los Goldenboys donde cometieron hasta tres errores no forzados.

Con ello se llegó al tie break. Las esperanzas de Javi y Lucas seguían intactas hasta que de un plumazo se vieron con un 6-1 abajo en el desempate que era poco más que un Everest a escalar en día de ventisca.

No lo consiguieron y Coello y Tapia aseguraban una nueva final, la duodécima seguida en Premier Padel, la decimotercera si le sumamos el Mundial de Parejas de Kuwait disputado la semana pasada con el 6-4 y 7-6 (3) cn el que cerraron la semifinal.