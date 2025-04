Giro inesperado en el P2 de Bruselas: Lebrón se apunta ahora con... Álex Ruiz

El mundo pádel se está convirtiendo en algo parecido a un thriller psicológico. A cada día que pasa hay giros totalmente inesperados que se convierten en noticias inimaginables días atrás. La tuerca del pádel no para de dar tumbos hacia un lado y otro y desconcentra a cualquiera.

La última novedad es la siguiente. Juan Lebrón jugará el P2 de Bruselas al lado de Álex Ruiz. La noche del jueves aparecían ambos formando pareja en en la lista de inscritos del torneo belga. Sorprende sobremanera esta unión por varios motivos. Vamos a desgranarlos uno a uno para tener un dibujo más detallado de lo que ha ocurrido de manera cronológica.

Juan Lebrón era el único jugador de entre las diez primeras parejas que estaba apuntado al P2 de Bruselas. Junto a Franco Stupaczuk, eran de nuevo los 'llaneros solitarios' en otro P2 después de ser los únicos que rompieron el boicot de los jugadores en Cancún donde, por cierto, ganaron el título. Al cabo de unos días empezaron a apuntarse otras parejas Top en el torneo: Mike Yanguas-Coki Nieto, Jon Sanz-Momo González, Lucas Bergamini-Paquito Navarro...

La última lista de inscritos del P2 de Bruselas / SPORT

Faltaban los pesos pesados, que esperarían al jueves a apuntarse también a Bruselas y con ello se daba por finiquitado el boicot de los jugadores. Pero... oh, sorpresa! Inmediatamente desaparecían de la lista Lebrón y Stupa quienes ya dijeron en su día que jugaban en Cancún por miedo a demandas judiciales y que si en algún momento tenían que compensar no acudiendo a otro P2 lo harían o si no se computaban los puntos de Cancún estarían totalmente de acuerdo. Esa fue pues, la interpretación a su baja inesperada del torneo.

Pero faltaba todavía una vuelta más de tuerca a este lío de inscripciones y es que a media noche aparecía de nuevo Juan Lebrón en la lista. Pero en esta ocasión lo hacía al lado de Álex Ruiz. Increíble.

Juan Lebrón rematando una bola / Premier Padel

Álex seguía sin aparecer en la lista, es el presidente de la Asociación de Jugadores de Padel (PPA) y ha sido muy duro en todo momento en las reivindicaciones y el portavoz de los jugadores en el conflicto con Premier Padel y la FIP. Podría ser esta la razón de su no inscripción, pero, como vemos, el argumento se ha desmoronado de golpe al aparecer inscrito al lado de 'El Lobo'.

Otro aspecto que sorprende es que junto a Álex Ruiz, Lebrón deberá volver a jugar al revés como ya hiciera en su corto periodo al lado de Martín di Nenno.

Alex Ruiz durante su intervención / AMP

Según relata Álvar Madrid en Relevo, no se trata de ninguna ruptura entre Lebrón y Stupa sino que es un hecho puntual que el argentino no juegue en Bélgica. Al contrario de lo que podía parecer, Juanito no quiere perder puntos y buscó un compañero circunstancial para no perder comba en la competición. El 'Capitán América', también necesitado de puntos al no salir las cosas bien al lado de Álex Chozas, aprovechará la llamada de Lebrón para afrontar el P2 de Bruselas.

Según el periodista de Relevo, Stupa explicará este viernes en un comunicado en redes sociales los motivos que le han llevado a no asistir al torneo de Bruselas la semana del 21 al 27 de abril.