Gijón Premier Padel P2 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Gijón Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Gijón P2 por TV y online en España.

Hoy, martes 3 de marzo, se disputan los primeros partidos del cuadro principal en categoría masculina. El cuadro femenino no arrancará hasta este miércoles.

Recordemos que los torneos P2 contarán en este 2026 con un cuadro masculino de 28 parejas y un cuadro femenino de 24 después que la dirección del circuito decidiera reducir el tamaño de los cuadros este año.

El torneo tiene lugar en el Palacio de Deportes La Guía Presidente Adolfo Suárez de la ciudad asturiana con la presencia de las mejores parejas tanto masculinas como femeninas.

Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 1.000 puntos a los ganadores.

Horarios del Gijón Premier Pádel hoy

La jornada arrancan a las 16.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Chozas/Libaak vs López/Ramírez (WC) | A las 16:00 h (CET)

Aguirre/Arroyo vs Fernández/Diestro | A continuación

Gil/Sánchez vs Hernández/Collado | A continuación

PISTA 2

Jofre/Castaño vs Gala/García | A las 16:00 h (CET)

GIJÓN PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Gijón P2:

DÓNDE VER EL GIJÓN PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Gijón P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Noticias relacionadas

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Riad Premier Padel P1 2026, además de la actuación de las parejas españolas.