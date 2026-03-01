Gijón abre el telón europeo del Premier Padel mirando hacia Oriente Medio

Tras la semana inaugural en Riad, el Qatar Airways Premier Padel Tour 2026 aterriza en Europa con la disputa del Premier Padel Gijón P2, primera cita de la temporada en suelo español. Gijón se convierte así en el epicentro del pádel mundial en un arranque de campaña que, a diferencia del pasado año, cuenta con todos los grandes nombres del circuito en los cuadros tras el conflicto que provocó el boicot de buena parte de los jugadores en 2025.

En el cuadro femenino, todas las miradas apuntan a Delfi Brea y Gemma Triay, actuales número uno y cabezas de serie del torneo. La argentina y la española regresan al lugar donde todo comenzó para ellas como pareja, ya que fue en España donde levantaron su primer título juntas. En Gijón buscarán además romper la sequía que arrastran desde su victoria en Rotterdam el pasado mes de octubre y será especial para Gemma que debutará con Seba Nerone de entrenador tras su rotura con Rodri Ovide.

Aranzazu Osoro, la gran ausente

Serán 24 las parejas en competición femenina, con las ocho primeras cabezas de serie accediendo directamente a octavos de final. Brea y Triay debutarán ante Fassio/Llaguno o Barrera/Velasco, en un cuadro que dibuja posibles cuartos de final de alto voltaje, como un hipotético cruce ante Ortega/Calvo. Por su parte, Andrea Ustero y Ari Sánchez, terceras cabezas de serie, llegan reforzadas tras su triunfo en Riad y aspiran a enlazar su segundo título consecutivo.

La gran ausencia en Gijón será la de Aranzazu Osoro, que ha anunciado su baja por lesión a través de un vídeo en sus redes sociales donde enseña que se ha lesionado el dedo meñique de la mano derecha en un entrenamiento. La jugadora argentina, cuya pareja es Victoria Iglesias, estaba también pendiente de si su compañera podría regresar a España desde Dubai tras el conflicto bélico que se ha desatado en Oriente Medio.

El cuadro femenino de Gijón / Premier Padel

Gijón tendrá a los mejores en el cuadro masculino

En el cuadro masculino, 28 parejas lucharán por el título que en 2025 levantaron los jóvenes Curro Cabeza y Diego García ante la ausencia de los jugadores Top. Este año, la lista de inscritos la encabezan Arturo Coello y Agustín Tapia, vencedores del primer torneo del año en Riad. Los números uno podrían enfrentarse a una pareja procedente de previa o García Trabanco/Lamperti, que obtuvieron una wild card.

Regresan Jon y Coki

Uno de los grandes alicientes será el regreso de Jon Sanz y Coki Nieto, sextos cabezas de serie. La pareja no pudo disputar el primer torneo de la temporada en Riad debido a la lesión de Coki, que ya está recuperado y listo para debutar en 2026. Su posible cruce en cuartos ante Lebrón/Augsburger añade aún más atractivo a un cuadro repleto de duelos de máximo nivel.

El cuadro masculino de Gijón / Premier Padel

Mirando hacia Oriente Medio

En el horizonte también planea la incertidumbre sobre algunos jugadores que residen o se encuentran actualmente en Oriente Medio, pendientes de la evolución de la situación geopolítica en la zona. Aunque por el momento el torneo mantiene su planificación prevista, no se descarta que pudiera producirse alguna baja de última hora si las circunstancias complican los desplazamientos.