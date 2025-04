El gesto de Lebrón y Stupa con los demás compañeros

Las noticias se suceden una tras otra en el mundo del pádel profesional. Después de que se inscribieran al torneo de Bruselas las mejores parejas de Premier Padel, ha habido un nuevo movimiento en la lista por parte de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk que refleja su solidaridad con el resto de compañeros.

Si bien es cierto que ellos fueron la primera pareja top que se inscribió en el P2 de Bruselas, ahora, una vez inscritos el resto de parejas de la zona alta del ranking FIP, lo que han decidido ellos es bajarse del torneo. No media lesión, no media necesidad de descanso, no media ningún problema entre ellos. La razón no es otra que la de equiparar fuerzas con los demás.

Para explicar el gesto nos tenemos que remontar al torneo de Cancún donde, por sorpresa de todos, Lebrón y Stupa decidieron romper el boicot que estaban llevando a cabo los jugadores y optaron por ir a jugar el torneo mexicano. Fue algo que no gustó al resto de compañeros y ellos mismos dijeron que se apuntaban por miedo a represalias legales de envergadura y aconsejados por sus abogados.

También sugirieron que los puntos que sumaran en este torneo no se tuvieran en cuenta en el ranking y así no jugar con ventaja respecto a los demás, algo que, lógicamente, Premier Padel no tuvo en cuenta y los puntos se añadieron a sus rankings. Lebrón y Stupa ganaron el torneo donde apenas tuvieron competencia ya que el resto de jugadores eran de rankings muy inferiores al suyo.

La solución para contrarrestar esta ventaja en el ranking tras jugar únicamente ellos de entre los jugadores top en Cancún la han encontrado en el P2 de Bruselas. Juan y Franco han decidido borrarse de la lista y, de esta manera, competirán en igualdad de condiciones en la suma de puntos que sus grandes rivales en la lucha por el número uno.

Lebrón y Stupa han desaparecido de la lista de inscritos de Bruselas / SPORT

Sin duda se trata de un gesto que les honra y que despeja cualquier duda que se pudiera generar en cuanto a sus motivos por jugar en Cancún. Solo llama la atención que el miedo que expresaron en su momento desaparezca ahora no asistiendo al P2 belga. Sea como sea, a partir del torneo de Bruselas todo volverá a su sitio y las puntuaciones en el ranking serán más equitativas.

Recordemos que Bruselas será el primer P2 del año en el que estarán todos los jugadores en la pista después de que en Gijón no estuviera ninguno de los Top 100 del circuito mientras que en Cancún, como decimos, tan solo Stupa y Lebrón se apuntaron.

Ahora todo queda a expensas de la reunión que se llevará a cabo en Qatar para solucionar un conflicto que está lastrando al pádel profesional y que todos quieren que se solucione lo antes posible.