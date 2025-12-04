Gemma Triay: "No siento que haya callado bocas, soy cero rencorosa y estoy muy tranquila y feliz"
La flamante número uno del mundo es una mujer feliz tras cumplir un objetivo que hacía tres años que se le resistía, volver a la cima del pádel mundial.
Angie F.G.
Gemma Triay tuvo un sueño en su día cuando dejó el tenis y se acercó al pádel: ser la número uno del mundo en un deporte que era nuevo, embrionario, pero al que le esperaba un futuro inimaginable. La menorquina ha vivido con intensidad la evolución del deporte que se lo ha dado todo y, con ello, cumplió su sueño. Se convirtió en la mejor jugadora del mundo en 2020 con Lucía Sainz, en 2021 y 2022 con Alejandra Salazar pero llevaba tres años luchando para recuperar el prestigioso puesto en la cima. Por fin lo ha conseguido de nuevo, ahora con Delfi Brea. Charló con SPORT en exclusiva para explicar sus sensaciones tras volver al trono.
Muchísimas felicidades por regresar al número uno
Muchísimas gracias. No puedo estar más feliz. Te das cuenta cuando no estás allí arriba lo difícil que es estar número uno. Muy contenta y creo que es el premio obtenido a mucho trabajo no solo de este año sino que era el tercer año consecutivo que no estaba número uno así que muy feliz.
Conseguí el número uno mientras estaba cenando en Acapulco, con la derrota de Ari y Paula, que no la esperaba para nada. Fue más frío, pero la falicidad fue igualmente increíble.
Quiero que me expliques un poco tus sensaciones. Si son muy diferentes a cuando lo lograste por primera vez
Es diferente porque lo he conseguido de manera diferente. Lo conseguí el otro día cenando en Acapulco, que no lo esperaba para nada. Normalmente lo he logrado en la pista ganando un torneo, ganando un partido, ganando lo que sea y es un momento muy diferente de euforia. Aquí, de repente, estábamos cenando tan tranquilamente y fue por la derrota inesperada de Paula y Ari. Quedó más frío ese momento, pero la felicidad de irme a dormir sabiendo que ya éramos número uno y el día siguiente despertarte como número uno, fue increíble. La sensación sigue siendo brutal.
En pista puedo parecer que soy más seria, distante, pero en realidad no soy para nada así. Fuera de la pista soy muy risueña, quiero estar siempre bien con todo el mundo.
¿Sientes que, con haber conseguido este número uno, has callado muchas bocas?
No lo definiría así. Estoy pensando mucho en el día a día, en que estoy muy contenta del equipo que tengo, en que soy afortunada de tenerlo. No solo hablo de Delfi, sino de Rodri, del preparador físico, de la psicóloga… Llevo muchos años con el mismo equipo y me hace muy feliz compartirlo otra vez con ellos. Es algo que ya hemos vivido juntos y volver a revivirlo después de que haya costado tantísimo… Y si ha costado tanto es porque realmente tenemos a unas jugadoras delante que nos lo ponen que día muy difícil, como en este caso han sido Paula y Ari. Soy cero rencorosa, en ese sentido soy muy tranquila. En pista puedo parecer que soy más seria, distante, pero en realidad no soy para nada así. Fuera de la pista soy muy risueña, quiero estar siempre bien con todo el mundo. Realmente para nada pienso en lo que se me ha podido decir o criticar. Habrá gente que habrá dicho que me he equivocado y gente que no. Evidentemente los resultados son muy favorables y positivos. Yo creo que casi todo el mundo habrá pensado, pues mira, ha hecho bien al final, pero no estoy pensando en eso para nada.
Delfi es una derecha muy completa y hemos compaginado muy bien, bastante rápido.
¿Qué tiene Delfi de diferente?
Delfi es una jugadora con mucha garra, con mucha confianza, autoestima. Yo la definiría como una número uno. Aún no lo era cuando nos juntamos, pero yo la veía con muchas cosas de número uno. Tiene un juego con el que compaginamos muy bien. Es una derecha que construye muy bien el juego, que me prepara muy bien la jugada, pero al mismo tiempo también tiene esa capacidad de hacer puntos, esa explosividad de atrás para adelante. Es una derecha muy completa y hemos compaginado muy bien, bastante rápido.
¿Y fuera de la pista?
También nos llevamos muy bien. Ya nos llevábamos bien fuera antes de jugar porque tenemos gente en común. Ahora la conozco mucho mejor y aunque ella también puede parecer una jugadora más distante y seria, fuera de pista tampoco lo es. Es súper graciosa. Cuando tiene confianza con los suyos es muy cercana. Parece cero cariñosa, pero te demuestra el cariño de muchas otras maneras. Hemos construido un equipo muy positivo y queremos más para el próximo año.
No lo hago a propósito, pero es verdad que en pista soy más seria, la competitividad me hace estar con más focus y sonriendo menos.
Lo que está claro es que sois dos jugadoras que la pista os transforma
Cien por cien. No lo hago a propósito, pero es verdad que en pista soy más seria, la competitividad me hace estar con más focus y sonriendo menos. Pero también te digo que cuando estoy en mi prime, en mi mejor momento, también disfruto y sonrío. No seré una jugadora de ir todo el rato con la sonrisa, pero al final estás compitiendo y estás trabajando, pero sí que he aprendido más a disfrutarlo. Aunque no soy la más ‘happy flowers’ de todas las jugadoras en pista. Puedo que sea bastante diferente fuera de la pista, porque dentro de la pista te diría que sí que soy más fría e intento que no me afecten las cosas. Fuera de pista, al final, como buena cáncer, soy súper sensible y me afectan un montón las cosas.
Te pones la coraza cuando compites.
Es lo que trato de hacer, poner una coraza. Casi siempre lo consigo pero a veces es inevitable y hay cosas que me afectan y me duelen como lo que se pueda decir en redes. Yo también soy humana y persona y evidentemente claro que me afecta.
Tampoco empiezas el año y piensas: vamos a hacer el póker de Majors. Pero ya que estabas en la final intentas hacerlo. Fue una pena pero es un nuevo reto para el siguiente año.
¿Os ha faltado la guindilla de los Cuatro Majors? Es una espinita o simplemente era decorativo en el palmarés.
Siempre que vas a jugar un torneo tratas de hacer todo lo mejor para ganarlo. Hubiera sido fenomenal, claro que sí, pero es un objetivo más por cumplir para el próximo año. Son nuevos retos, sabíamos de la dificultad que tenía. Tampoco empiezas el año y piensas: vamos a hacer el póker de Majors. Pero ya que estabas en la final intentas hacerlo. Fue una pena pero es un nuevo reto para el siguiente año.
Bea González y Claudia Fernández son vuestra piedra en el zapato.
Totalmente, es un partido que nos está costando un montón. Ellas sinceramente creo que están jugando a un súper nivel, sobre todo contra nosotras y nosotras es verdad que bajamos el rendimiento. Tenemos que encontrarle todavía la vuelta de cómo queremos jugar este partido porque ante ellas no estamos rindiendo lo que estamos rindiendo con las demás parejas.
Las Finals de Barcelona van a ser un torneo súper especial y lo único que pido es disfrutarlo mucho y ojalá que podamos rendir muy bien todo el equipo.
Quedan las Tour Finals. Tú viste muchos años en Barcelona, ¿te sigues sintiendo como en casa cuando vienes a jugar las Finals?
Sinceramente, Barcelona siempre lo tendré muy presente y en mi corazón porque son ocho o nueve años que viví allí y me sentí súper bien. Fue una época de mi vida súper bonita. Cada vez que voy a jugar a Barcelona me encanta y me siento muy arropada. He vivido también cosas súper emocionantes como el Master Final del 2022 con Ale (Salazar), yo creo que nunca jamás voy a poder vivir lo que vivimos ese día cuando conseguimos el número 1. Se me pone la piel de gallina. Es algo que recordaremos toda la vida. El Palau Sant Jordi impacta mucho y creo que va a haber mucha gente otra vez. Barcelona se merece este último torneo porque es una pena no poder jugar más allí. Va a ser un torneo súper especial y lo único que pido es disfrutarlo mucho y ojalá que podamos rendir muy bien todo el equipo.
¿El enfoque es un poco diferente al haber conseguido ya el número 1?
Sí, cien por cien. En cuanto a tensión y presión, sin duda.Ya tenemos el objetivo principal, lo hemos conseguido. Eso no implica que no tengamos las mismas ganas de ganarlo, pero se enfoca de una manera diferente. Por eso te digo y te remarco mucho que quiero disfrutar de este último torneo y ojalá podamos rendir muy bien porque creo que nos merecemos terminar este año disfrutando mucho, dándolo todo en pista y ojalá sea con un triunfo.
Pero no estropearía la temporada no ganarlo
No, nos iremos felices de vacaciones porque creo que nos las hemos merecido
¿Cómo definirías esta temporada?
Ha sido larga, ha habido de todo, subidas, bajadas, lesiones, nos hemos tenido que recomponerse de muchas cosas, pero creo que ha sido un año de mucho aprendizaje donde nos hemos ido conociendo con Delfi. Cuando empiezas un proyecto no es fácil iniciar y que todo salga bien, hay que hacer muchos ajustes y creo que hemos jugado durante casi todo el año a un nivel muy bueno, súper positivo. Me quedo con muchas ganas de seguir trabajando y que 2026 sea un segundo año con Delfi donde intentaremos que el hecho de conocernos mucho mejor vaya a nuestro favor.
