Gemma Triay: "Rodri está obsesionado en que tengo que tirar el smash rápido y la derecha plana"

Gemma Triay ya sabe lo que es ser número uno. Lo consiguió junto a Lucía Sainz en 2020 y al lado de Alejandra Salazar mantuvo la cima mundial en 2021 y 2022. Desde entonces, la jugadora nacida en Alaior (Menorca) hace 32 años y actualmente número 3 del mundo, busca volver a conseguir el reto de gobernar el pádel mundial.

Considera que Delfi Brea, su actual pareja, puede ser la jugadora ideal para conseguirlo. De momento han ganado tres de los cinco torneos disputados y en Doha van a por el primer Major. El camino está marcado.

Con Delfi Brea lo estáis bordando

La verdad es que sí, hemos empezado muy bien y estamos muy contentas. El inicio ha sido muy positivo, hubiéramos firmado que fuera así. Evidentemente, trabajamos para hacerlo bien, pero los inicios de un año con nueva pareja no son fáciles. Necesitas un tiempo de adaptación con tu compañera y creo que ha sido muy rápido todo.

¿Cuál ha sido la clave para generar esta conjunción?

Realizamos muy buen trabajo la semana de después de Riad en la que clarificamos un poco la manera en la que queríamos jugar las dos. A partir de ahí entendimos un poco el plan de juego que tenía que tener la pareja y qué era lo que nos funcionaba y esto está funcionando muy bien ahora. Cada día nos estamos leyendo mucho en cuanto a golpes, lo que hace una y lo que hace la otra, tenemos juegos que complementan bien así que sabía que tarde o temprano iba a llegar esta fluidez y la verdad es que estoy contenta de que haya sido temprano.

Estamos en el primer Major de la temporada. ¿En qué se diferencia del resto de torneos?

Al final el planteamiento es el mismo. Jugamos las mismas jugadoras, que haya un cuadro más grande, más puntos, más dinero… tal vez puede afectar en cuanto a nervios o presión, pero en cuanto a prepararlo es la misma preparación. Evidentemente tratas de no pensar en que hay más cosas en juego aunque al final es inevitable que haya más nervios.

Destacaría mucho a la pareja Ustero (Andrea) y Alonso (Alejandra). Tiene mucho mérito lo que están haciendo no solo este año, ya venían el año pasado pisando muy fuerte

Lleváis unos cuantos torneos este año. ¿Se nota que hay una subida de nivel entre las otras parejas?

Destacaría mucho a la pareja Ustero (Andrea) y Alonso (Alejandra). Tiene mucho mérito lo que están haciendo no solo este año, ya venían el año pasado pisando muy fuerte y creo que el meterse en top ocho no es nada fácil viniendo de atrás. Hay varias jugadoras jóvenes que están subiendo que me gusta mucho como juegan como Raquel Eugenio, (Martina) Calvo… jugadoras que están pisando fuerte y esto es muy bueno para el crecimiento del deporte.

Gemma Triay y Delfi Brea levantan su primer título / Premier Padel

¿Cuál es la jugadora rival que más te exige mentalmente?

Al final cuando juegas con la pareja uno tienes que estar al cien en todos los sentidos. Así que tal vez te diría que Paula y Ari porque ahora mismo son las que están arriba del todo, ya llevan muchos años juntas, saben sufrir juntas, se conocen mucho y si no estás al cien es muy complicado ganarlas.

Has dicho desde el inicio de temporada que el objetivo es el número uno junto a Delfi. En Doha lo tenéis casi a tocar.

Es un año muy largo, estamos en abril y hay 25 torneos. Aunque cambiara en mitad del año el número, al final lo que importa es lo que eres en diciembre. Nos hemos juntado con Delfi y tenemos objetivos ambiciosos pero no es fácil estar arriba. Es lo que queremos ambas pero soy muy consciente de que para llegar a eso necesitas primero hacer muchos pequeños objetivos. Eso significa ganar muchos torneos si quieres estar en el número uno. Eso se verá cuando sepamos quién es la pareja más regular, ahora es solo el inicio.

No os podéis quejar de cómo ha empezado

No, quejar no, pero todavía quedan veinte torneos.

¿Qué es lo último que le dices a Delfi antes de entrar a una pista?

Mensajes de ánimos para entrar muy centradas y activas de patas y con la estrategia que hemos hablado empezarla desde el minuto uno.

Rodri me ha ayudado a mejorarme en todos los aspectos, tenemos una confianza muy buena, brutal, vemos el pádel muy similar

¿Qué significa Rodri Ovide en tu vida?

Ha sido la persona que me ha ayudado a entender mejor el pádel y que me ha llevado arriba, a mejorarme en todos los aspectos, tenemos una confianza muy buena, brutal, vemos el pádel muy similar y esto también ayuda. Nos conocemos mucho, sabe perfectamente lo que me tiene que decir en cada momento y sé que aunque a veces me pueda es siempre para un bien mío. Es una persona superimportante y especial para mí.

Bela siempre decía que seguía aprendiendo aunque pasaran los años. ¿Compras esta filosofía?

Es algo necesario. Me gusta muchísimo levantarme, ir al entrenamiento y decir: hoy he aprendido algo nuevo. Creo que todavía tengo mucho margen de mejora, sin duda tengo muchas cosas que mejorar y eso es algo que con Rodri lo consigo, me motiva. Voy a los entrenamientos motivada porque entre los dos o entre el equipo buscamos la fórmula de como introducir nuevos golpes, nuevas tácticas y con él aprendo mucho.

Rodri está obsesionado en que tengo que tirar el smash rápido, la derecha plana y son cosas que a mí me cuestan

¿En qué debes mejorar?

Rodri está obsesionado en que tengo que tirar el smash rápido y la derecha plana. Son cosas que a mí me cuestan, pero estamos en ello, en ponerlo en práctica.

¿Dónde te imaginas el pádel en unos años?

Ojalá que en Australia, en Asia, me gustaría ir a varias pruebas en Estados Unidos… Es importante que Estados Unidos lo acoja bien porque cada deporte que coge lo lleva para arriba y esto es algo importante.

¿El último capricho que te has dado?

El otro día me compré un bolso. Es perdición mía la moda, las marcas de bolsos, los zapatos… son mi perdición.