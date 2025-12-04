Gemma Triay en modo 'flash': "¿Qué cambiaría? A veces tanta exigencia"

Gemma Triay ha recuperado el número uno en el Major de Acapulco. Junto a Delfi Brea ha vuelto a sonreír y a disfrutar en la pista y con ello ha regresado su mejor versión, lo que la ha catapultado de nuevo a la cúspide del pádel mundial en solitario y como pareja compartido la argentina. En Sport le propusimos el reto de contestar en una palabra 15 preguntas directas sobre este 2025. Este es el resultado:

EL TEST A GEMMA TRIAY

¿Lo más complicado?

Dificultades externas y lesiones.

¿Lo más divertido?

Amigas que este año han podido venir y hemos disfrutado con ellas.

¿Lo más agradecido?

El número uno.

Gemma ha dado un gtan rendimiento este año / Silvestre Szpylma/Premier Padel

¿Lo más sorprendente?

Conocer más a Delfi fuera de pista.

¿Lo más inesperado?

Este final de año.

¿Lo más novedoso?

¡Qué difícil! Nuevos golpes.

¿Lo que sigue sin gustarte?

A veces, aceptar las cosas.

¿Lo que más te gusta?

Mi vida.

¿Lo que cambiarías?

A veces, tanta exigencia.

¿Lo más duro?

Lo incontrolable.

¿Lo más especial?

La familia.

¿Lo más emotivo?

Alguna victoria, algún torneo que hemos ganado.

¿Lo más motivador?

Canción.

¿Cuál?

Hay muchas. Alguna de Lady Gaga, alguna de Aitana. Ahora mismo estoy en bucle con Conexión psíquica, Superestrella…

Lo más frustrante.

Cuando no tienes el rendimiento que quieres.