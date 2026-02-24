Gemma Triay ficha a Seba Nerone para abrir una nueva etapa en su carrera

La nueva era de Gemma Triay ya tiene nombre propio: Seba Nerone. Apenas unos días después de anunciar su ruptura profesional con Rodri Ovide, con quien ha trabajado durante seis años y medio, la menorquina ha hecho oficial a través de sus redes sociales que el técnico argentino será su nuevo entrenador.

El anuncio supone un movimiento de peso en el circuito. Triay pone fin así a una de las etapas más fructíferas de su trayectoria, marcada por títulos, números uno y una complicidad total con Ovide, para iniciar un nuevo ciclo con una figura histórica del pádel mundial.

“Estoy muy contenta de contarles que desde hoy, Seba Nerone será mi entrenador y se une al equipo junto a Delfi Brea y Jorge Martínez”, escribió la jugadora, visiblemente ilusionada. La balear destacó además el vínculo personal que le une al argentino: “Me hace muchísima ilusión empezar esta etapa con alguien con quien tengo una relación tan especial desde hace años".

La de Alaior asegura que con este nuevo proyecto ha depositado grandes esperanzas: "Tengo ganas de aprender, de mejorarme, de exigirme… y también de divertirme en el camino (divertirnos no hay dudas que lo haremos)”. La balear añade un "Vamos por todo equipo", mostrando que su único objetivo sigue siendo el número uno.

La incorporación de Nerone se integra en un equipo donde ya trabajan Delfi Brea y Jorge Martínez, en M3, reforzando una estructura ambiciosa que aspira a devolver a Triay a lo más alto del ranking.

Exjugador profesional y voz autorizada del pádel durante años, Nerone aporta experiencia, lectura táctica y una personalidad intensa que encaja con el carácter competitivo de la menorquina. El reto no es menor: dar continuidad a una carrera consolidada y, al mismo tiempo, imprimir nuevos matices a su juego.

Tras seis años y medio de estabilidad, cambios profundos. Pero si algo ha demostrado Gemma Triay a lo largo de su trayectoria es que no teme a los desafíos. Ahora, con Seba Nerone a su lado, comienza una etapa que promete exigencia… y, como ella misma avisa, también diversión. Seba, en su cuenta de Instagram, se ha limitado a repostear la publicación de Gemma.

Seba Nerone dejará de ser el entrenador de Sofi Araújo para dedicarse de pleno en Gemma Triay y Delfi Brea por lo que lo más probable es que la portuguesa se quede con Gaby Reca como entrenador ya que es quien lleva a su compañera, Claudia Fernández.

El primero en felicitar al nuevo equipo fue, curiosamente, el propio Rodri Ovide, quien ya dio a entender por activa y por pasiva que pese a la ruptura mantiene una excelente relación con Gemma y que se trata sencillamente de una separación a nivel profesional. "Éxitos team", escribe el entrenador argentino quien desea lo mejor a Nerone y Triay en este nuevo proyecto juntos.