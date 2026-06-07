Gemma Triay y Delfi Brea, a la sexta va la vencida: título en Roma para sacarse la espina de cinco finales perdidas

Gemma Triay y Delfi Brea lograron por fin sacarse la espina de cinco finales perdidas coronándose en el Italy Major venciendo a Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-1 y 7-5 en un partido que tuvo dos partes muy diferentes. Las número uno recuperan de esta manera la confianza mientras que Ari y Andrea reclaman un punto de atención demostrando que hay que tenerlas en cuenta.

Era toda una incógnita saber cómo llegarían Ari Sánchez y Andrea Ustero a la final. Físicamente y mentalmente. Por un lado estaba la ilusión de regresar a una final, por el otro el esfuerzo físico del sábado en semifinales tras ganar un histórico partido de 4 horas y 12 minutos a las favoritas Bea González y Paula Josemaría.

Pronto se desveló la incógnita. Pesó mucho más la condición física. Mermó sobremanera a la pareja 4 que se vio superada prácticamente en todo momento por el mejor pádel de Gemma y Delfi, que no dejarían escapar la oportunidad que les daba el Campo Centrale del Foro Itálico de regresar a una coronación después de haber dejado escapar nada menos que cinco finales consecutivas.

Con un juego más vivo, más eléctrico y mucho más certero la menorquina y la argentina empezaron pegando de entrada con un break en modo de aviso para navegantes. Y del aviso se pasó a la confirmación después de que con un nuevo break colocaran el 4-0 en el marcador. Ari y Andrea no podían evitar los errores no forzados. Toda la finura ofrecida el día anterior se esfumó el domingo. Las piernas no respondían igual y la cabeza no conseguía resetearse de manera que acabaron cediendo por un contundente 6-1 cediendo de nuevo el saque.

Del lado de Seba Nerone todo funcionaba a la perfección, el entrenador argentino les animaba a seguir la misma línea de trabajo. En el otro banco, Ángel González les pedía más piernas a sus pupilas y algún ajuste en la estrategia para buscar respuesta al juego rival.

Se las vio algo mejor a las catalanas, pero no pudieron evitar el break en el segundo juego (2-0). Sin embargo lograban reaccionar con un contrabreak y empatar el set 2-2. Se repitió la misma historia dos juegos después: rotura de Gemma y Delfi y respuesta inmediata de Ari y Andrea logrando el 4-4 después de salvar una bola que hubiera supuesto el 5-2 para las número uno. ¡Cuánto puede cambiar un partido por una bola!

El cambio más notable fue el de la de Reus, que poco a poco fue afinando su juego y siempre apoyada por la pegada de la joven zurda de Castellbisbal se fueron metiendo en el partido. En la memoria empezó a aparecer la remontada del partido de semifinales y con ello se activaron las de Ángel González hasta tal punto que lograban ponerse por delante con otro break. Cambio total de panorama en la pista.

Pero las de Nerone recondujeron la situación y con un contrabreak equilibraron de nuevo el marcador y recuperaron la iniciativa. Ángel recordaba a las suyas que el día anterior habían vivido esa misma situación y que tiraran de memoria. Pero las número uno estaban decididas a llevarse el título de Roma y rompiendo de nuevo el saque de sus rivales se coronaban en Roma cinco finales después.

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Gemma Triay además conseguía superar a Ari Sánchez en el número de títulos después de permanecer empatadas con 54 y con el título 55 de su carrera consigue proclamarse la reina del Foro Itálico como la emperadora de Roma con tres de los cuatro torneos disputados.