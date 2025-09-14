Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Gemma Triay y Delfi Brea reafirman su dominio en París

La dupla hispano-argentina se impuso en la final a la pareja formada por las españolas Marta Ortega y Tamara Icardo por 7-5 y 6-2

Gemma Triay y Delfi Brea celebran su victoria

Gemma Triay y Delfi Brea celebran su victoria / @premierpadel

EFE

La pareja hispano-argentina formada por Gemma Triay y Delfi Brea ganó este domingo el 'Paris Major Premier' de pádel al vencer en la final a las españolas Marta Ortega y Tamara Icardo por 7-5 y 6-2.

El primer set fue un auténtico toma y daca, con ambas parejas buscando el control de la red y explotando cada espacio. Sin embargo, la pareja hispano-argentina mostró su química y solidez en los momentos clave y cerró la manga a su favor gracias a un juego más agresivo.

En el segundo set, Triay y Brea intensificaron su presión desde la volea y el 'smash', logrando un parcial de 5-2 que dejó tocadas a Ortega e Icardo. Un error final de Icardo selló la victoria de Triay y Brea, números uno del mundo.

