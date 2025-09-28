Gemma Triay y Delfi Brea se llevan un título eterno en Alemania

La pista era propicia a un partido largo, pero menuda final se vivió en el Castello Düsseldorf con las número uno Gemma Triay y Delfi Brea a un lado de la pista y las número dos, Ari Sánchez y Paula Josemaría en el otro. Un juego de estrategas que finalmente se llevaron la menorquina y la argentina pero que se definió por pequeños detalles.

Las número uno se impusieron por 6-4, 4-6 y 6-3 y con este título son ocho ya los que suman esta temporada en las once finales que han disputado y, además, igualan con 15 los títulos de Premier Padel que tienen Ari y Paula. Precisamente la catalana y la extremeña cedieron el número uno en Tarragona y desde entonces no están obteniendo sus mejores sensaciones en la pista.

Pero sí parecía que las estaban encontrando en Düsseldorf y se encontraban ante una buena oportunidad para demostrar que están de vuelta, sin embargo, las número uno supieron reponerse a la mejora de sus eternas rivales buscando paciencia, concentración y asegurando en todo momento el golpe ganador, sin riesgos innecesarios.

La primera manga fue de dominio de Triay y Brea, pero Paula y Ari sean adaptando poco a poco, encontrando, despojando de sus inseguridades para intentar poner en jaque a las número uno. Pero no le llegó en este primer asalto de un partido que se acabaría eternizando. Y lo hizo porque en el segundo set, Magic y Dinamita dieron un paso adelante y pese a que la mayoría de juegos se eternizaron con deuces y ventajas, lograban empatar la final.

Los detalles marcan el desempate

Se llegó al momento crucial del partido con todo por decidir. Y el nivel elevó su status en ambos lados de la red. Un partidazo que se resolvía por pequeños detalles en un juego de estrategia donde los detalles pasaron a cobrar el gran protagonismo. Y esos, los detalles, se decantaron del lado de unas Gemma y Delfi que fueron quienes gestionaron mejor la tensión, los nervios y la presión que de desencadenó en una pista donde Ari y Paula sabía que estaba en juego seguir la estela de sus rivales para recuperar el número uno cedido en Tarragona.

Con este triunfo, Triay y Brea prácticamente aseguran la cima mundial a final de año, el gran objetivo de ambas cuando a principios de 2025 decidieron unirse dejando a Claudia Fernández y Bea González respectivamente.

Además, Gemma TRiay, con su título número 51, superando a Ari Sánchez en coronas en su carrera