Gemma y Delfi siguen su ruta hacia el título de manera impecable

Gema Triay y Delfi Brea estarán en la final de este domingo. Su superioridad en una pista donde la argentina se mueve como pez en el agua fue demasiado handicap para Andrea Ustero y Sofi Araújo, que lo intentaron, pero ni con el apoyo de una grada prácticamente llena lo consiguieron- Al final 6-1 y 6-4 para las número uno.

Las número uno Gemma y Delfi llegaron a la jornada del sábado completamente convencidas de que la final era un reto más que factible. Saben que están, pese a ser el último torneo del año, en un momento dulce y se han propuesto poner el broche de oro a una primera temporada juntas digna de enmarcar tras conseguir la cima mundial, el primer objetivo de la pareja.

En frente tenían a Andrea Ustero y Sofi Araújo, una pareja capaz de lo mejor y lo peor durante una temporada, un torneo, un partido o un juego. La irregularidad las ha acompañado desde que se juntaron. Tiene su lógica en la edad de la catalana, de tan solo 18 años, y con un gran futuro por delante, pero ante las número uno los errores se pagan y las desconexiones más.

Quizás producto de los nervios de jugar unas semifinales en casa, Ustero y Araújo arrancaron el partido viendo como sus rivales les encontraban todas sus fisuras y en pocos minutos cedían el primer set por un contundente 6-1. La pegada de Gemma y la defensa agresiva de Delfi desactivaron el pádel agresivo de la pareja catalano-portuguesa y poco a poco les fueron comiendo el terreno hasta adjudicarse la primera manga sin paliativos.

Igualdad en el segundo set

Cambió el panorama en el segundo parcial. Tras defender con uñas y dientes su servicio, Andrea y Sofi tuvieron en el segundo juego dos bolas de break que no pudieron aprovechar. Y lo que decimos, si las número uno huelen sangre van a por ello y la respuesta fue la primera rotura del parcial para Gemma y Delfi (3-1) y un juego en blanco (4-1) para demostrar quién mandaba en el partido.

El partido avanzaba demasiado rápido para los intereses de Andrea y Sofi. Sin apenas masticarlo, veían reflejado en el impresionante cubo que descendía del marcador en cada descanso en los bancos un 6-1, 4-1 muy dañino mentalmente. Pablo Aymá intentaba insuflar confianza a sus pupilas y les pedía más agresividad y no fallar en aquello en lo que son más talentosas. Era un solo break, pero como siempre el 4-1 es un marcador muy psicológico.

Cambio radical

El contundente resultado de cuartos de final donde tan solo cedieron dos juegos ante Ortega e Icardo (6-1 y 6-1), no tuvo eco en samifinales. Llegaron oportunidades de engancharse al partido como, con 4-2 en el segundo set, aprovecharon la segunda bola de break para recuperar el saque y el equilibrio en el luminoso. Andrea sacó a pasear su pegada y esos cruces magistrales que engañan a una Delfi pillada a contrapié. Tanto la catalana como Sofi subieron un punto la intensidad, aquella que echaron de menos en el primer set.

El comentado equilibrio no era solo en el marcador, también en el 20x10 se igualaron las fuerzas. Empezó a sonar el "sí se puede" en las gradas para alentar a la local y a la portuguesa. La catalana estaba pasando por el mejor momento del partido. Activada y despojados los nervios su pádel se transforma en demolidor. Se puso al equipo a sus espaldas y con una impresionante grada ovacionándola buscó lo que parecía imposible. Gemma y Delfi salvaron una bola de break con 4-4 y lograban el 5-4, pero el aviso estaba dado. Nada de confianzas porque la pareja cuatro había dado un paso adelante y estaba a tope.

Pero si de algo saben las número uno es de cerrar partidos y unos minutos más tarde se abrazaban tras lograr ganar por 6-1 y 6-4 y clasificarse para la ansiada final de este domingo en el Palau Sant Jordi.