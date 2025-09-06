Gemma y Delfi, de nuevo ante sus ex compañeras en la final

Gemma Triay y Delfi Brea buscarán el título este domingo frente a Bea González y Claudia Fernández en un nuevo cruce del morbo al cruzarse entre ex compañeras. La menorquina y la argentina jugarán sabiendo que se mantendrán como número uno del ranking FIP después de la eliminación de Ari Sánchez y Paula Josemaría en cuartos de final. La pareja hispano-argentina necesitaba hacer una ronda más que la catalana y la extremeña y en semifinales realizó un partidazo casi perfecto en el que nunca dieron opción a sus rivales, Andrea Ustero y Sofi Araújo.

De esta manera, Gemma y Delfi jugarán su décima final como pareja este domingo, día en el que buscarán el séptimo título después de los conseguidos en Gijón, Cancún, Miami, Qatar y Roma. Llegarán a la final con muy pocos minutos en pista en Madrid. Tan solo han necesitado 3 horas y 18 minutos para plantarse a la final.

En semifinales entraron a pista con las ideas clarísimas y ya de entrada lograron un break que a la postre sería insalvable para Ustero y Araújo. Si bien es cierto que la catalana y la portuguesa tuvieron en el siguiente juego una bola de rotura, también lo es que no pudieron aprovecharla y ello les desmoralizó de tal manera que pronto se vieron con un 5-1 después de un segundo break de las número uno que finiquitaron la manga con 6-2.

La segunda manga arrancó con polémica por un VAR pedido por Andrea y Sofi después de que les cantaran mala una bola muy dudosa que suponía generar un punto de break para la pareja 4. Pero finalmente y después de más de cinco minutos de espera, el VAR determinó que la bola era mala. De nuevo un mazazo para Ustero y Araújo que volvieron a ser sometidas a una avalancha de juego de sus rivales y se vieron con un 4-1 y dos breaks en contra. El paso por banquillos fue determinante para que reaccionaran y lograron el 4-3... pero no les alcanzó y acabaron cediendo por 6-2 y 6-4.

Delfi y Gemma, felices tras verse en una nueva final

En la posterior rueda de prensa las jugadoras se mostraron sumamente felices por poder disfrutar una nueva final y estar más cerca de acabar el año como números uno: "No estamos pensando en números, no llevamos la calculadora, porque tampoco lo tenemos tan controlado. Es el gran objetivo de final de año, cuanto mejor lo hagamos y si Ari y Paula y Bea y Clau lo vayan haciendo pero que nosotras, mejor y más opciones tendremos, pero quedan muchos torneos y muchos puntos por repartir".

En cuanto al partido reconocieron que "intentamos jugar con una intensidad, un ritmo y una dinámica un poco alta para que la rival lo note y creo que hoy lo logramos en casi todo el partido", explicó Delfi Brea. "Es muy difícil jugar a este nivel, tenemos que ser más buenas con nosotras mismas".

Salazar, la mejor de la historia

Para Delfi Brea la clave de que todo salga bien en la pista es "hablar las cosas. Es lo que nos funciona fuera de la pista. Trabajamos con Eli Amatriaín que nos ayuda mucho a buscar espacios y a encontrar vías de comunicación que hay que tener con una compañera. A veces sin un intermediario es complicado encontrarlas. Me parece que lo hacemos con mucha tranquilidad y mucha autocrítica entre nosotras", desveló la argentina. Gemma añadió: "Y ello se traslada en la pista donde somos capaces de hablarlo todo. Somos conscientes que al final cada uno quiere que el equipo funcione. Somos suficientemente maduras para aceptar bien las críticas constructivas".

Triay no dudó en asegurar que para ella la mejor jugadora de todos los tiempos es "Alejandra Salazar. Lo ha demostrado con muchas compañeras, teniendo la edad que tiene sigue siendo determinante, por la forma en la que juega, como se la ve en pista disfrutando, como hace que la otra aprenda, como se adapta a todas las jugadoras...".

Bea y Claudia se apuntan a la final

Muy diferente fue la segunda semifinal. Una auténtica montaña rusa. Alejandra Salazar y Martina Calvo venían en una dinámica super positiva y arrancaron a lo grande logrando un 1-4 que hacía presagiar otra proeza por parte de la madrileña y la navarra ante Bea González y Claudia Fernández. Pero la pareja número 3 reaccionó a lo grande y ganando cinco juegos seguidos se llevó la primera manga.

Algo parecido pero al revés ocurrió en el segundo set. La malagueña y la madrileña se pusieron por delante 5-2 pero una Martina Calvo colosal llevó el parcial al tie break después de salvar una bola de partido. En el desempate Claudia y Bea lograban un 4-1 que a la postre, pese a que se acercaron Ale y Martina, fue decisivo y estarán este domingo en la final tras vencer por 6-4 y 7-6 (4). Será la sexta final de Bea y Claudia que este año cuentan con dos títulos, los de Asunción y Málaga.