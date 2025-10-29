El Garrido más sincero: "Cuando nadie confiaba en mí, quizás ni yo mismo, me dijo 'para adelante'"

Con los ojos brillantes tras la emoción de haber ganado nada menos que a Juan Lebrón y Franco Stupaczzuk en partido de octavos de final en el P2 de Newgiza, Javi Garrido se acordó de todos aquellos que le han apoyado en los momentos malos, que han sido muchos, y sobre todo a su nuevo compañero Lucas Campagnolo, con quien ya había compartido pista hace un tiempo, y que no dudó en darle el sí cuando el cordobés le llamó.

Fue un partido duro que empezaron muy bien pero que acabaron cediendo el primer set. Parecía que Garrido, una vez más, se había desconectado y volvían los fantasmas a su cabeza, pero con la ayuda de su compañero y de su entrenador, en esta ocasión Juan Manuel Restivo, logró despegar la mentalidad y mostrar esa cara y ese pádel que necesita y tiene para volver a ser competitivo. Fue así como poco a poco se recuperó de su bajón mental y acabaron ganando un partido y un plus de confianza que será vital en adelante.

Así celebró el triunfo Javi Garrido en Newgiza / Premier Padel

Así lo explicaba a los micrófonos de Premier Padel.

¿Qué significa esta victoria contra Stupa y Lebrón aquí en Egipto?

Significa muchísimo, honestamente, porque he pasado un año muy duro: de lesiones, de falta de confianza, de inseguridad, de sentirme mal conmigo mismo. Pero, al final, no conozco otra manera que no sea seguir trabajando día a día e intentarlo cada vez más y mejor.

Me gustaría dedicárselo a mi familia, a mi novia y a mi equipo, por estar siempre conmigo, porque en los momentos malos son ellos los que están ahí. La verdad es que lo he sufrido mucho, pero, gracias a Dios, hoy hemos podido disfrutar y recoger un poco el fruto de todo ese esfuerzo. Gracias a Dios, hoy pudimos mostrar un buen nivel. Veníamos entrenando muy bien, me venía sintiendo mucho mejor físicamente, y hoy se ha notado. Peleamos hasta el final y conseguimos sacar adelante este partido.

¿Qué significa también hacerlo junto a Campa?

Con Campa tengo que dar las gracias de corazón, porque cuando nadie confiaba en mí —quizás ni yo mismo— lo llamé, le dije “Campa”, y él me respondió “para adelante”. Le estoy súper agradecido. Hemos jugado muchos años atrás juntos, conseguimos grandes cosas y disfruto muchísimo con él, dentro y fuera de la pista. Saca mi mejor versión, y tengo que agradecérselo por eso, por la confianza que siempre me ha demostrado. Estoy muy feliz de haber podido ganar un partido como el de hoy; me da esa energía y esa fuerza que necesito para seguir creyendo en mí y seguir adelante.

Javi Garrido y Lucas Campagnolo dieron la campanada en Newgiza / Premier Padel

¿Y qué pasa aquí en Egipto? Porque el año pasado ya llegaste a la final con Bergamini, y el público estaba completamente volcado contigo.

No lo sé... lo que pasa es que cada vez que vengo, solo me sé dos palabras en árabe: Shukran, que significa “gracias”, y Yalla, que es “vamos”. Entonces cada vez que veo a alguien se lo digo, y la gente se vuelve loca, me anima muchísimo. La verdad es que me encanta: la gente está loca, lo vive con una pasión increíble. Es impresionante el cariño y el apoyo que nos muestran, y estoy súper agradecido por eso.