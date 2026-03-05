Garrido y Bergamini, de la odisea al triunfo en Gijón: "En ningún momento vivimos un momento de estar cagados o con miedo de verdad"

La victoria de Javi Garrido y Lucas Bergamini en su estreno en Gijón ante Jose Jiménez y Maxi Sánchez por 3-6, 7-5 y 6-4, tuvo algo más que valor deportivo. Después de una auténtica odisea para poder llegar a España desde Dubái, donde residen, ambos comparecieron en rueda de prensa con la satisfacción de haber competido y de haber transformado una semana de incertidumbre en una historia con final feliz.

Para Garrido, el simple hecho de pisar la pista ya era un logro. “Llegar aquí era ya como un premio y dijimos: vamos a competir, vamos a darlo todo”, explicó. El inicio del partido no fue sencillo. Perdieron el primer set y las sensaciones físicas no eran las mejores tras el largo viaje. “Estábamos con malas sensaciones, cansados, pero creo que ha sido increíble cómo hemos remado y luchado. Ahora toca descansar y mañana buscar otro partidito más”, añadió.

Bergamini coincidió en que la clave fue la actitud. “Hoy, por situaciones muy atípicas, llegamos y había lo que había. Teníamos muchas ganas de jugar este torneo y no podíamos irnos sin competir. Esto es un aprendizaje muy bueno para nosotros”, señaló el brasileño.

Del miedo a la tranquilidad

La semana previa estuvo marcada por la incertidumbre. Garrido relató cómo vivieron desde Dubái los momentos de tensión que se generaron en la región. “Al principio hubo miedo, luego un poco más de tranquilidad, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Me quedo con que fuera de pista me he dado cuenta de que existen personas con un corazón enorme que nos han ayudado muchísimo a poder estar aquí”, explicó.

El cordobés también destacó el impacto emocional de la situación en su entorno familiar. “Llamar a mis padres y decirles que ya estábamos volviendo a España y que se pongan a llorar te hace darte cuenta de la realidad de lo que están sufriendo. Los tenía en la grada y tenía que vaciarme”, confesó.

Así se enteraron de la guerra

Durante esos días incluso llegaron a escuchar explosiones cerca de su vivienda. “Estábamos entrenando el sábado y Berga me dijo que su mujer había visto pasar un misil por casa. Luego empezamos a escuchar ‘boom, boom’. Por la noche recibimos un mensaje diciendo que nos alejáramos de las ventanas y que fuéramos a un sitio seguro”, relató Garrido sobre una madrugada que acabaron pasando en la cochera del edificio.

Pese a todo, ambos aseguran que intentaron mantener siempre una mirada positiva. “En ningún momento vivimos un momento de estar cagados o con miedo de verdad. Fue duro, pero durante todo el viaje tiramos del lado positivo”, explicó Bergamini. Garrido lo resumió con una reflexión: “Tienes dos formas de afrontar la vida: con positividad o diciendo qué desastre”.

Arropados en todo momento

En ese camino también agradecieron el apoyo recibido por parte de las instituciones del pádel. Tanto la FIP como Premier Padel se preocuparon por su situación y facilitaron su llegada, incluso retrasando su partido para que pudieran competir en mejores condiciones.

Al final, el triunfo en la pista fue casi una consecuencia de todo lo vivido. “Nos hemos dejado la vida. El resumen no es el deporte, es la vida: hay que luchar y pelear. Si eres capaz de dar tu 100%, siempre tienes la tranquilidad de haberte vaciado”, concluyó Garrido. Una frase que resume perfectamente una victoria nacida de la resistencia.