Cuánto ganan realmente los jugadores de Premier Padel: premios, impuestos y la brecha del circuito

El crecimiento de Premier Padel ha disparado los premios y la visibilidad del circuito. Los jugadores y jugadoras Top han visto como sus cuentas bancarias han incrementado ostensiblemente su saldo a la misma velocidad que el crecimiento de este deporte, que está siendo vertiginosa los últimos años.

Pero los números muestran una realidad clara: solo cuando los jugadores llegan a un cierto 'status' en la clasificación viven cómodamente del pádel, mientras que para muchos otros competir supone un gran esfuerzo económico y si las cosas no salen como estaban previstas y nada más llegar te encuentras con un mal partido se puede incluso llegar a perder dinero.

Por ello en SPORT hemos querido hacer un análisis comparativo de ingresos, impuestos y gastos reales desde el número 1 del ranking hasta jugadores habituales de qualy. Para ello, en el estudio hemos tenido en cuenta únicamente los ingresos en premios ya que son los únicos oficiales. En cuanto al resto de dinero que puede ganar un jugador en patrocinadores, exhibiciones, etc... las cifras son aproximadas y no se han sumado para realizar la comparativa.

Chingotto, Galán, Coello y Tapia son los jugadores con más ingresos del circuito / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Premios en 2025: Cifras… antes de impuestos

Para llevar a cabo esta comparativa hemos analizado las ganancias de los número 1 y 2 y las hemos comparado con los jugadores número 10, 20, 80 y 103 del ranking. Estos son los ingresos brutos en prize money de los jugadores elegidos representativos del ranking en 2025:

Nº1

Agustín Tapia / Arturo Coello

494.520 euros

Nº2

Fede Chingotto / Ale Galán

413.156 euros

Nº10

Leo Augsburger

131.225 euros

Nº20

Gonza Alfonso

69.013 euros

Nº80

Marc Quílez

33.781 euros

Nº103

Ferran Insa

6.075 euros

En el caso de Marc Quílez ha sumado además unos 3.000 euros procedentes de torneos FIP mientras que Ferran Insa ha añadido unos 5.000 euros en ese mismo circuito.

Hacienda también juega: impuestos a pagar (estimación)

Todos estos importes son antes de impuestos. Aplicando una estimación realista de IRPF en España el panorama cambia de forma significativa y vemos como Coello, Tapia, Chingotto o Galán ven reducida prácticamente a la mitad la cifra de sus ganancias. Los jugadores deben pagarse además los autónomos por lo que esta cifra se ve algo reducida una vez deducido este otro pago al Gobierno.

494.520 € (Total ingresado)

~45 % (Porcentaje de IRPF)

~222.500 € (Deducción)

~272.000 € (Resultado neto)

413.156 €

~43 %

~177.600 €

~235.500 €

131.225 €

~37 %

~48.500 €

~82.700 €

69.013 €

~29 %

~20.000 €

~49.000 €

33.781 €

~21 %

~7.100 €

~26.700 €

6.075 €

~10 %

~700 €

~5.767,5 €

Gastos fijos: competir no es barato

Más allá de los impuestos, los jugadores deben afrontar gastos estructurales que no son obligatorios pero que se necesitan para ser un jugador profesional. Así, el entrenador suele cobrar aproximadamente el 10 % del prize money, el preparador físico suele costar unos 400 euros al mes, es decir, unos 4.800 euros anuales, mientras que el nutricionista y el psicólogo, que hoy en día son muchos los jugadores que cuentan con estos profesionales, suelen cobrar unos 100 o 200 euros al mes, por lo que su pueden añadir una media de 1.500 euros más en los gastos anuales. Ello sin tener en cuenta que algunos de los jugadores Top se llevan en algunos torneos a sus propios preparadores físicos con lo que deben asumir sus vuelos, hoteles y dietas.

Todos los jugadores se pagan los desplazamientos, pero los jugadores de qualy pagan también el hotel, solo aquellos que entran en el cuadro principal tienen el hotel pagado a cargo del circuito Premier Padel. Esto provoca situaciones muy habituales como que un jugador de qualy puede gastar entre 600 y 1.200 euros en un solo torneo y si pierde en primera ronda, ingresa 0 euros. En viajes largos (América, Asia, Oriente Medio), el balance puede ser claramente negativo.

Precisamente Marc Quílez explicó en un post de Instagram lo complicada que ha sido para él la temporada 2025: "Uno puede pensar que nuestra vida es todo lujo, ‘viajas por todo el mundo, te alojas en hoteles increíbles’ y todo parece de color de rosas. Pero nadie ve todas las frustraciones que vivimos, todas las horas de entrenamiento preparando los torneos para tener que viajar hasta la otra punta del mundo y que te salga un mal partido. Todos los momentos en los que te encuentras solo, lejos de la familia, dejando de estar en fechas señaladas o cumpleaños de los que te importan", reza una parte de su mensaje.

Sponsors: donde se decide quién vive bien del pádel

En el pádel profesional actual, los patrocinadores son el verdadero factor diferencial entre vivir con holgura o sobrevivir temporada a temporada. Mientras los premios de Premier Padel han crecido, el gran dinero está fuera de la pista. Los jugadores situados en el Top 8 del ranking manejan cifras que ya los colocan en otra dimensión económica. Sus ingresos por patrocinio se sitúan entre 1.000.000 y 2.000.000 de euros anuales, dependiendo de varios factores clave:

Nivel mediático y carisma personal

Antigüedad del contrato y momento en el que se firmó

y momento en el que se firmó Duración y condiciones pactadas con la marca

Para estos jugadores, el prize money pasa a ser casi secundario. Los premios ayudan, pero el grueso de sus ingresos procede de acuerdos con marcas deportivas, patrocinadores técnicos y compromisos publicitarios. En el otro extremo del circuito se encuentran los jugadores de qualy, donde la situación económica es radicalmente distinta.

Jugadores españoles : ingresos por patrocinio de entre 4.000 y 10.000 euros anuales

: ingresos por patrocinio de entre Jugadores extranjeros: En algunos casos pueden percibir más si son referentes del pádel en su país

De esta manera, influyen mucho la nacionalidad, la visibilidad en medios locales y el mercado de origen. Aquí, el patrocinio suele cubrir material deportivo y una pequeña ayuda económica, lejos de garantizar estabilidad financiera.

Exhibiciones: el dinero que no llega a todos

El auge del pádel también ha traído consigo torneos de exhibición con premios muy elevados, que se han convertido en una fuente de ingresos clave… pero solo para unos pocos. Competiciones como Hexagon Cup, Pro Padel League o la Reserve Cup reparten bolsas económicas muy superiores a muchos torneos oficiales. Sin embargo, la participación está reservada casi exclusivamente a jugadores TOP, elegidos por ranking, imagen o atractivo mediático. Para algunos de ellos, estos eventos generan más ingresos que varios torneos de Premier Padel juntos, aumentando aún más la brecha económica dentro del circuito.

Si que es verdad que los jugadores de qualy no juegan todos los torneos del circuito de Premier Padel y aprovechan las semanas libres para participar en torneos autonómicos, clínics o torneos por equipos en diferentes países como Italia o Francia que también les supone un ingreso extra pudiendo sacar 5.000 o 6.000 euros al año en estas competiciones.

Cuando no eres un jugador Top acostumbras a permanecer tan solo dos o tres días en los torneos Premier por lo que el resto de la semana lo aprovechan para trabajar dando clases, realizar clínics o jugando torneos minoritarios donde tiene más oportunidad de ganar.

Un jugador como Agustín Tapia, habitual en las finales, se pasa toda la semana en un torneo y en muchas ocasiones empalma con el siguiente.

Premier Padel ha dado un salto enorme en profesionalización y visibilidad, pero la estabilidad económica sigue reservada a una minoría. Mientras los mejores combinan premios, patrocinadores y exhibiciones millonarias, la base del ranking funciona en condiciones casi semiprofesionales, cuando el talento no les da para ser un jugador estable de cuadro y mantenerse en los torneos hasta el fin de semana.