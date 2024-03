Galán-Lebrón, del tsunami de Doha a la montaña rusa de Acapulco

Será la última vez, por lo menos a corto plazo, que se podrá ver a Alejandro Galán y Juan Lebrón jugar juntos. Una pena porque estamos hablando de la pareja que no solo ha sido número uno durante casi cuatro años sino que se trata de un binomio que con su juego-espectáculo logró cambiar la dinámica de este deporte y convertirlo en una puesta en escena mucho más atractiva para el espectador y exigente para los jugadores.

Nos situamos en el torneo de Premier Padel de Acapulco, el GNP México P1, donde la noche del miércoles en España debutaron los cabezas de serie. Galán y Lebrón, tras la 'tamborinada' en la que se convirtió el Major de Doha que acabó con su ruptura, juegan juntos obligados por la suscripción realizada anteriormente y parten como pareja dos ya que los puntos en Qatar conseguidos por Coello y Tapia, campeones, les descendieron de la cima. Otro golpe más para la dupla española.

Debut en Acapulco tras separarse

Pese a los rumores que apuntaban que tal vez no viajarían a Acapulco, hay mucho en juego en forma de puntos y dinero así que tirando de profesionalismo ambos se han reencontrado en la pista (estos días no han entrenado juntos) para afrontar su 'Last dance'.

Galán, durante el partido ante Bautista y Muñoz en Acapulco / Premier Padel

Pero cuando algo está roto se nota. Ya no hay ese cariño, complicidad, solidaridad que existe cuando todo va rodado. Y ello se convirtió en un sufrimiento en el 20x10. La frialdad entre ambos y los nervios por el momento que están viviendo se trasladaron en el duelo ante unos combatientes Jairo Bautista y Chipi Muñoz que arrancaron pasando por encima de sus ídolos. Ale y Juan, sobre todo el gaditano, estaban desubicados, con la mente más en su separación que en el partido.

Tras un primer set para el olvido en el lado de Galán-Lebrón, Jorge Martín, el entrenador, les hizo despertar del limbo en el que se habían instalado y la reacción se tradujo en un juego mucho más fluido y agresivo ante el cual Jairo y Chipi nada pudieron hacer. Volvieron los número uno, los depredadores, y se llevaron un triunfo por 2-6, 6-3 y 6-4 que retrasa su ultimo baile.

En el resto de la jornada hablar también de la eliminación de Fernando Belasteguín y Lucho Capra que, estos sí, jugaron este miércoles su último partido juntos ya que se separan y ya en el próximo torneo, en Venezuela Bela jugará con Juan Tello lo que se traducirá en que Bela vuelva a la derecha como ya hizo jugando al lado de Agus Tapia.

Bela y Capra, pareja 6 en Acapulco, sucumbieron ante los 'Javis' García y Barahona por 6-3 y 6-4 y de esta manera se disuelve una pareja que jamás funcionó.

El resto de resultados no alteraron el orden establecido y los favoritos pasaron ronda con más o menos dificultades.

Ari Sánchez y Paula Josemaría siguen arrasando en la pista / Premier Padel

Sin novedades en el cuadro femenino

En el cuadro femenino tampoco hubo ninguna sorpresa y las favoritas como Ari Sánchez y Paula Josemaría, Delfi Brea y Bea González, Marta Ortega y Vero Virseda o Sofi Araújo y Virginia Riera entre otras, pasaron a la tercera ronda.