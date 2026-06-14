Galán y Lebrón: cronología completa de una ruptura que vivió otro capítulo en Valencia

La imagen de Ale Galán y Juan Lebrón levantando títulos juntos durante cuatro temporadas contrasta con la tensión que hoy se vive cada vez que coinciden al otro lado de la red. Esta es la cronología de una ruptura que cambió el pádel mundial y cuyas consecuencias todavía perduran tres años después.

2023: la primera gran crisis

Aunque la separación no llegó hasta marzo de 2024, la relación ya estaba muy deteriorada durante 2023. Las lesiones de Lebrón, la irrupción de una pareja como Arturo Coello y Agustín Tapia que les estaban comiendo la tostada y diversos episodios de tensión dentro de la pista comenzaron a desgastar la convivencia.

Meses después, el propio Galán reconoció que ya había tomado la decisión de romper la pareja tras el Major de París de 2023. Sin embargo, una mejora deportiva y una conversación entre ambos provocaron que decidieran darse una última oportunidad para la temporada 2024.

Diciembre de 2023: parecía que seguirían juntos

Durante el tramo final del año los rumores de separación fueron constantes. De hecho, dentro del circuito se daba prácticamente por hecha la ruptura. Sin embargo, Galán y Lebrón anunciaron que continuarían juntos en 2024, una decisión que sorprendió a muchos aficionados y jugadores. Aquella tregua apenas duraría unos meses.

Marzo de 2024: Qatar, el punto de no retorno

Todo estalló en el Qatar Major. Durante el partido de octavos ante Mike Yanguas y Javi Garrido, Lebrón protagonizó varios episodios de tensión con sus rivales, el árbitro y miembros de ambos equipos. Su comportamiento provocó un enorme revuelo dentro y fuera de la pista. SPORT fue testigo de ello asistiendo al enfrentamiento entre Lebrón y Yanguas y Garrido en el Media Center a los que persiguió y casi llegaron a las manos después de que la pareja entrenada por entonces por Juani Mieres ganara a Galán y el Lobo.

Ale llevaba tiempo pidiéndole un cambio de actitud y consideró que aquella situación era la gota que colmó el vaso. Días después anunció públicamente la ruptura: "No es una decisión deportiva", llegó a explicar posteriormente el madrileño, dejando claro que el problema iba mucho más allá de los resultados.

Acapulco 2024: la despedida obligada

Pese a haber anunciado su separación, ambos tuvieron que disputar juntos el P1 de Acapulco al que estaban inscritos. Fue una despedida extraña. La pareja sabía que estaba viviendo sus últimos días y la tensión era evidente. Tras ese torneo, Galán inició su nueva etapa junto a Fede Chingotto y Lebrón comenzó diferentes proyectos deportivos.

Verano de 2024: los primeros enfrentamientos

El primer duelo entre ambos llegó pocos meses después y confirmó que la relación estaba rota. Galán y Chingotto comenzaron a imponerse en los cara a cara frente a Lebrón, que entonces jugaba junto a Paquito Navarro. El balance de los enfrentamientos de 2024 terminó siendo claramente favorable al madrileño.

Finales de 2024: el Mundial y una paz que duró poco

La paradoja quiso que ambos volvieran a compartir pista defendiendo a España en el Mundial. Durante unos días aparcaron sus diferencias por el bien del equipo nacional. Sin embargo, aquella convivencia no sirvió para reconstruir la relación personal. La derrota en la final y los posteriores acontecimientos terminaron alejándolos todavía más.

2025: declaraciones cruzadas

Con el paso de los meses comenzaron a aparecer declaraciones que dejaron claro que las heridas seguían abiertas. Galán admitió públicamente que probablemente debería haber roto antes la pareja y explicó que la confianza y el respeto se habían deteriorado. También reconoció que en ese momento ya no mantenía relación personal con Lebrón.

Por su parte, Lebrón defendió en varias ocasiones que la separación no llegó en el momento adecuado y mostró una visión distinta de lo ocurrido.

Roma 2025: el morbo se instala definitivamente

Cada enfrentamiento empezó a ser presentado como uno de los grandes atractivos del circuito. La semifinal del Major de Roma fue una de las más esperadas de la temporada y confirmó que la rivalidad ya trascendía lo deportivo. Los cruces de miradas, los gestos y la tensión entre ambos se habían convertido en parte del espectáculo.

2026: una rivalidad que sigue creciendo

Lejos de apagarse, el conflicto ha seguido alimentándose en 2026. El último capítulo se produjo en la semifinal del P1 de Valencia cuando Galán y Chingotto remontaron a Lebrón y Augsburger. Durante el encuentro se vivieron varios momentos de tensión, cuando dos bolas de Galán impactaron sobre Augsburger y Lebrón se lo recriminó con gestos de que la próxima se la tiraría al pecho. Hubo nuevos intercambios verbales entre los protagonistas, reavivando una rivalidad que cada vez genera más expectación entre los aficionados.

De mejores amigos a grandes rivales

Galán y Lebrón conquistaron 33 títulos, dominaron el pádel mundial durante tres temporadas y formaron una de las parejas más exitosas de todos los tiempos. Pero la convivencia terminó deteriorándose hasta hacerse insostenible.

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Lo que comenzó como una sociedad histórica ha acabado convirtiéndose en una de las rivalidades más intensas que ha vivido el pádel profesional. Y viendo los últimos acontecimientos, todo apunta a que todavía quedan muchos capítulos por escribir.