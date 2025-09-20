Galán y Coello triunfan en un partido memorable

La Reserve Cup Marbella vivió este viernes una de esas noches que quedarán grabadas en la memoria del pádel. Con las gradas abarrotadas y un gran ambiente en Puente Romano, Arturo Coello y Ale Galán se llevaron la victoria frente a Agustín Tapia y Juan Lebrón en el duelo más esperado del torneo, bautizado por muchos como 'el partido del siglo'.

La jornada arrancó con un choque de gran intensidad entre José Diestro y Maxi Sánchez frente a Mike Yanguas y Javi García. Fue un duelo reñido desde el primer punto, con alternativas constantes y un ritmo vibrante que sirvió de preludio perfecto al gran espectáculo. El Team Reserve logró imponerse y sumó los primeros dos puntos del día.

Coello y Galán, ganadores de un partido espectacular

Pero todas las miradas estaban puestas en el segundo turno, cuando los últimos cuatro números uno del mundo coincidieron en la pista. El duelo entre Coello y Galán ante Tapia y Lebrón respondió a todas las expectativas: jugadas imposibles, intercambios vertiginosos y un nivel que rozó lo celestial. Finalmente, la pareja hispano-vallisoletana se llevó el triunfo por 7-5 y 6-4, ampliando la ventaja de su equipo en la clasificación.

Tras el encuentro, Galán destacó que disfruta “mucho de una competición tan divertida” y celebró la oportunidad de aportar puntos a su equipo. Coello, por su parte, subrayó la motivación extra que le dio ver el estadio lleno y confesó que fue “raro” tener a Tapia como rival después de tantos partidos compartiendo lado de pista.

El cierre de la jornada tampoco defraudó. Pablo Cardona y Coki Nieto se midieron a Franco Stupaczuk y Xisco Gil en un duelo de máxima entrega, donde cada bola se jugó como si fuera la última. La tensión se mantuvo hasta el desenlace y dejó en el aire un escenario apasionante para la jornada decisiva.

Emocionante partido el que ofrecieron estos cuatro jugadores / Reserve Cup

Presión para el Team Marbella

La clasificación obliga al Team Marbella a ganar los tres partidos del último día para aspirar al título. El único duelo confirmado por ahora será el de Arturo Coello y Coki Nieto frente a Agustín Tapia y Mike Yanguas, que promete emociones fuertes desde el segundo turno de la tarde.

Maxi Grabiel, uno de los entrenadores, confía en que todavía hay margen para la remontada: “Los partidos van a ser muy igualados los tres. Está la posibilidad de ganar los tres y llevarnos la copa, pero la clave será alinear bien el equipo”.

Con un formato innovador que permite cambios estratégicos durante los partidos —aunque en esta jornada no se usó al jugador reserva—, la Reserve Cup Marbella encara su desenlace este sábado 20 de septiembre con la emoción intacta y la promesa de más espectáculo sobre el 20x10.