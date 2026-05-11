Galán y Chingotto vuelven a tumbar a Coello y Tapia y agitan la lucha por el número uno

Ale Galán y Fede Chingotto confirmaron en Asunción que la tendencia de la rivalidad con Arturo Coello y Agustín Tapia ha cambiado. La dupla hispanoargentina volvió a imponerse a los números uno del mundo (6-3 y 7-5) y levantó el título del ueno bank Asunción Premier Padel P2 en una final marcada por el ritmo alto y los detalles en los momentos decisivos.

Después de llegar a Paraguay con mejores sensaciones físicas y tras un torneo prácticamente impecable, Coello y Tapia parecían favoritos. De hecho, apenas habían cedido doce juegos en todo el campeonato y aterrizaron en la final tras arrasar a Leo Augsburger y Juan Lebrón en semifinales en solo 45 minutos.

Pero Galán y Chingotto volvieron a demostrar que atraviesan un momento de enorme confianza frente a sus grandes rivales. Ya dominaban el cara a cara de esta temporada por 2-1 y en Asunción dieron un nuevo golpe encima de la mesa con un partido muy serio desde el inicio.

La clave estuvo en la gestión de los momentos calientes. Galán impuso velocidad y agresividad en la red, mientras Chingotto sostuvo el equilibrio táctico desde el fondo con una actuación brillante que le valió el MVP de la final. La pareja rompió pronto en el primer set pero Coello y Tapia recuperaron la igualdad hasta que en el quinto juego volvieron a romper y de ahí administró la ventaja con mucha personalidad para adelantarse en el marcador.

Galán y Chingotto durante la final en Asunción / Premier Padel

En la segunda manga, Coello y Tapia reaccionaron y elevaron el nivel, pero volvieron a encontrarse con una pareja muy sólida mentalmente. Cuando parecía que el partido podía marcharse al tercer set, Galán y Chingotto aprovecharon una nueva oportunidad de break para cerrar el duelo por 7-5 y conquistar su tercer título de la temporada con dos recuperaciones de Chingo espectaculares en los dos últimos puntos tras dos x3 de Coello.

El triunfo refuerza todavía más la candidatura de la dupla dos a pelear por el liderato del circuito. Además, vuelve a dejar tocados a Coello y Tapia en una rivalidad que durante muchos meses dominaron con claridad, pero que ahora parece haberse equilibrado completamente.

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