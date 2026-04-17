Galán y Chingotto, líderes de la Race tras llegar a la final

Si bien es cierto que no es hasta final de año cuando se mira la clasificación para determinar los número uno y poner las notas, también lo es la importancia de verse en la cima y buscar siempre la manera de mantener este status de privilegio. Esto es lo que consiguieron Fede Chingotto y Ale Galán después de clasificarse para la final del NewGiza Premier Padel P2. Los 360 puntos que otorga llegar a la última instancia en un P2 son suficientes para superar a Arturo Coello y Agustín Tapia en la cima de la Race 2026 superándoles en 90 puntos.

Pero no fue fácil conseguirlo. Aunque el resultado de 6-3 y 6-4 podría indicarlo la realidad en el 20x10 fue otra. No es una pista fácil para nadie. Adaptarse es complicado. Y ahí estuvo la clave del triunfo de Chingo y Ale.

En el primer set los número uno en NewGiza poco a poco le fueron encontrando el truquillo a jugar con la bola tan pesada y con el viento afeando el juego en cada punto. Se hicieron con el dominio de la pista, pero Jon y Coki estaban cerca, nunca bajaron los brazos, el juego era más igualado que el resultado. Tras conseguir la primera manga Chingotto y Galán salieron a la pista con las ideas claras. Acabar cuanto antes era la premisa.

La segunda manga empezó con Coki algo bloqueado, lo que su cabeza pensaba no se traducía en la pista y el madrileño y el navarro fueron cediendo terreno hasta verse con un peligroso 4-1. Fue a partir de ahí, y siguiendo las instrucciones de Maxi Grabiel cuando Jon y Coki encontraron fórmulas para contrarrestar el juego rival y lograron un 4-4 que instalaba los nervios en la Chingalaneta.

Pero su respuesta fue intachable y ganando los dos siguientes juegos se clasificaban para la final y, como decimos, lograban esos puntos imprescindibles para alcanzar el número uno de la Race.

De ganar la final este sábado, Galán se convertiría en el jugador en activo con más títulos profesionales, superando a Agustín Tapia (56 a 55). Para lograrlo deberá superar al ‘rey de Egipto’, Franco Stupaczuk, único jugador en ambos cuadros en ganar el torneo dos veces (2022 y 2024), la última con su actual compañero Mike Yanguas.

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Se les da bien el Norte de África a ‘Stupa’ y Mike, que hoy dieron pocas opciones a sus rivales en semis, Juan Tello y Edu Alonso (6-1, 6-4), que con esta derrota ponen punto y final a su proyecto.