Galán: "Con Chingotto me he reenamorado del pádel"

Alejandro Galán está feliz. Se le nota. Sonríe, hace bromas, es atento, agradable y con un flow que hasta principios de 2024 había perdido. Es verdad que en ningún momento dejó de mantener su buen hacer y su talante afable, pero no se le veía contento. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, y precisamente fue en Doha donde dio un golpe sobre la mesa para que ello sucediera.

Para ponernos en antecedentes, el Major de Qatar, donde Galán jugaba junto a Juan Lebrón y cayeron en octavos de final a manos de Mike Yanguas y Javi Garrido. Fue donde llegó la gota que culminó el vaso. Tras un partido con mucha tensión, Lebrón casi llega a las manos con Yanguas y Javi y tras cuatro años juntos siendo número uno, Galán decidió acabar con el exitoso binomio. No podía más. Se le notaba. En Doha hemos regresado al lugar de los hechos y hemos hablado largo y tendido con el actual jugador número 4 del mundo, pero mucho más feliz.

Volvemos a Doha, el escenario 'del crimen' por decirlo de algún modo

Doha es un sitio que me trae los mejores y los peores recuerdos. Gané mi primer Mundial y el año pasado tanto en el Major como el Mundial me trae malos recuerdos. Es un lugar de emociones fuertes donde el pádel está creciendo muchísimo y donde me siento bien. Está todo atrás en el pasado, estamos Fede (Chingotto) y yo enfocados en competir, estamos a un gran nivel y es lo único que tenemos en la cabeza en los entrenamientos y de cara a competir mañana.

Llegáis a Doha tras ganar en Miami y Santiago. ¿Habéis dado de nuevo con la tecla?

Está claro que los inicios de temporada nuestros son buenos, el final de temporada en mi caso fue un poquito desgastante y ahora que hemos cogido la pretemporada con muchísima ilusión al margen del resultado de Arabia que al final fue en unas condiciones complejas, con la lluvia, pero venimos mostrando en los dos últimos torneos el nivel que estamos entrenando y ojalá sigamos con este ritmo.

Galán felicita a Chingotto tras un gran punto / Premier Padel

Decía Chingotto que la temporada pasada el cambio de dinámicas entre vosotros y Agus Tapia y Arturo Coello fue más mérito de ellos que demérito vuestro. ¿Estás de acuerdo?

Totalmente. Yo soy muy crítico conmigo mismo porque siempre trato de sacar el mayor provecho de lo que puedo dar y creo que el pasado verano yo no estuve del todo acertado, sobre todo en el torneo de Madrid en la vuelta del verano cuando veníamos ganando pensando que teníamos muy cerca el número uno, que jugaba en casa y que esta presión me pudo, me pudo pasar una mala pasada y luego creo que el nivel que consiguieron Arturo y Agustín fue brutal así que sí, fue más mérito de ellos. Los cambios que hicieron, Arturo mejoró muchísimo sus estadísticas de no tener errores no forzados y seguir teniendo los winners que al final jugadores donde tomas tanto riesgo para hacer winners tienes que aprender a convivir con el error y él logró un nivel altísimo y creo que fue él quien marcó la diferencia. Siendo los cuatro jugadores top, desde la derecha conseguir tanto winner y ayudando en este aspecto a Agustín, como pareja fue más mérito de ellos.

He conseguido reenamorarme del pádel. El día a día es super ameno, disfrutamos todos los compañeros del entrenamiento, todos los entrenadores… aporta esa alegría a todo el mundo y me hace ir cada día con ganas

Igualmente con Chingotto se os ve muy felices. Esta nueva forma de vivir el pádel te está aportando cosas muy positivas y se refleja en la pista

En la pista y fuera. He conseguido reenamorarme del pádel. El día a día es superameno, disfrutamos todos los compañeros del entrenamiento, todos los entrenadores… aporta esa alegría a todo el mundo y me hace ir cada día con ganas, en torneos cada día ir a movernos al gimnasio o a pista. Al final ser deportista es serlo las 24 horas y cuando lo haces con un ánimo mucho más alto y disfrutando de cada cosa que haces, pues nada, yo preferí de tener en mi vida a Fede, tener todo el ambiente y entorno que tiene alrededor suyo y nada creo que hemos hecho un gran equipo y una gran amistad.

Fede es una persona que se da a los demás a costa de su propio bienestar. Por su orden por su tranquilidad, está siempre para los demás, está siempre para cualquiera, siempre es un sí, siempre con una sonrisa

Qué has descubierto de Chingo que no te imaginabas para nada

Es una persona que se da a los demás a costa de su propio bienestar. Por su orden por su tranquilidad, está siempre para los demás, está siempre para cualquiera, siempre es un sí, siempre con una sonrisa. También es verdad que he ido conociendo esta competitividad que aunque no lo parezca de puertas afuera es un tío que se cabrea, que quiere mejorar y que se exprime al máximo y a veces se pasa de revoluciones, pero consigue reconducir rápido el camino y con una sonrisa y encima lo aporta a los que estamos al lado.

¿Se vive muy diferente un Major del resto de torneos?

Me encantaría decirte que sí, pero que seamos los mismos jugadores, prácticamente el tamaño del cuadro no varía demasiado, la misma cantidad de partidos para nosotros, al final vemos el cuadro y no es muy diferente. Me encantaría que fueran unas condiciones realmente diferentes que las vivimos con el ‘venue’ que es increíble y allí aporta un grado de valor más al torneo, por lo menos a las facilidades que tenemos los jugadores, pero creo que se puede dar con la tecla de hacer que el evento sea mucho más grande y especial, al margen de por lo que competimos nosotros que son los puntos y ahí ya nosotros tratamos de estar especialmente concentrados y preparados para los Major.

Lo que sí cambia es el nivel de las parejas

Para el pádel es buenísimo y al final yo siempre he estado por el crecimiento del deporte. Creo que es el mejor deporte del mundo, es precioso y con una cantidad de recursos inimaginables. Aún está por descubrir y estos jugadores que vienen pisando fuerte son parte del recambio generacional. Hemos vivido durante muchos años a jugadores que han sido ídolos de mi generación y ahora vienen jugadores de entre 18 y 22 años que vienen pisando fuerte y que son el siguiente relevo. Es buenísimo para el deporte y ellos tendrán que conseguir una experiencia y solidez para estar en lo más alto del ranking. Ya vemos a muchos jugadores así y creo que siguen viniendo muchos más.

Creo que se sobrevalora lo que dicen como magia. Yo siento que soy en algún punto un poco tosco, un poco rudo y muy brusco a la hora de jugar, creo que a veces tengo que aflojar un poco la muñeca para fluir más

¿Qué parte de tu juego crees que se subestima y cuál se sobrevalora?

No soy una persona que se fije mucho en lo que la gente piensa. Creo que no se tiene tan en cuenta que con todos los compañeros consigo sacar su mejor nivel. Creo que consigo que con cada compañero que tengo seamos muy competitivos y al final he podido ganar torneos con muchos compañeros diferentes. Por otro lado, creo que se sobrevalora lo que dicen como magia. Yo siento que soy en algún punto un poco tosco, un poco rudo y muy brusco a la hora de jugar, creo que a veces tengo que aflojar un poco la muñeca para fluir más.

¿Si pudieras robarle una aptitud a Tapia y otra a Coello cuáles serían?

A Coello ser zurdo y la capacidad de hacer puntos desde cualquier lado de la pista y a Tapia… es difícil robarle una. Diría… son muchas pero la capacidad de ser determinante tanto atrás como adelante. Creo que Agustín marca la diferencia en cada zona de la pista y esto ayuda mucho a los compañeros.

Ojalá no haya conflictos y se solucione todo lo antes posible.

¿Cómo llevas el conflicto con Premier Padel? ¿Te incomoda?

Yo vengo enfocado en competir, porque lo que he aprendido a lo largo de los años es que tengo que estar centrado en cada torneo en competir y olvidarme del resto de cosas, pero deseando que se olviden los conflictos, deseando que todos hagamos crecer el deporte, el deporte profesional en este caso. Que no para de crecer y hacerlo todo más grande. Ojalá no haya conflictos y se solucione todo lo antes posible.