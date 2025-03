Galán y Chingotto, campeones en Santiago sin jugar la final

Justó unos minutos después de que arrancara la final femenina en el Premier Padel Santiago P1 entre Triay/Brea y Sánchez/Josemaría, Premier Padel envió un comunicado a los medios de comunicación para anunciar que la final masculina se cancelaba debido a problemas de salud de Franco Stupaczuk.

De esta manera, Alejandro Galán y Fede Chingotto se proclamaron campeones del torneo sin jugarlo logrando de esta manera su segundo título consecutivo en este 2025 tras coronarse hace una semana en Miami.

El comunicado de Premier Padel que anunció la cancelación de la final decía lo siguiente: "Desde Premier Padel, lamentamos informar que la final masculina del Santiago Premier Padel P1 prevista para hoy ha sido cancelada debido a la retirada por motivos de salud de la pareja Franco Stupaczuk y Juan Lebrón".

Posteriormente especificaba un poco más la dolencia del jugador argentino: "Stupaczuk presenta un cuadro febril que ha sido evaluado a última hora junto al equipo médico del torneo. Tras dicha evaluación, y en común acuerdo con los servicios médicos, se ha determinado que Stupaczuk no está en condiciones de competir, por lo que se ha decidido cancelar la final masculina por motivos de salud y seguridad".

Lebrón abraza a Stupa después de una trabajado triunfo / Premier Padel

La consecuencia inmediata del WO de Lebrón y Stupa es que "Alejandro Galán y Federico Chingotto se proclaman automáticamente campeones del Santiago Premier Padel P1".

Chingotto y Galán celebran un triunfo / Premier Padel

En el propio comunicado, Premier Padel transmitió las palabras dedicadas a los aficionados de Stupa tras saber que no podía participar en la final: “Me duele mucho no poder jugar hoy la final. He intentado recuperarme lo máximo posible, pero no estoy en condiciones de competir. Gracias al público chileno por el cariño y ojalá podamos volver pronto a luchar por otro título”.

Finalmente, el comunicado manda el apoyo hacia los aficionados y Franco: "Agradecemos la comprensión de todos los aficionados y medios de comunicación, y enviamos a Franco nuestros mejores deseos para una pronta recuperación".

Una pena que nuevamente se tenga que coronar a los campeones de un torneo sin jugarse la final, algo que ya ocurrió en la final femenina de Riad donde Paula Josemaría y Ari Sánchez se proclamaron campeonas sin disputar el último partido ante Caludia Fernándes y Bea González por lesión de la andaluza.