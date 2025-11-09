Galán y Chingotto, campeones del mundo y... jaque el número uno

Fede Chingotto y Ale Galán, Chingalán, el Ratón y el Alien y... Campeones del Mundo. Este es el nuevo sobrenombre con el que podremos llamar a esta pareja que dio en la final del FIP World Cup Pairs un auténtico espectáculo y una gran lección de coraje, de resiliencia y de creer en ellos mismos. Protagonizaron una nuva remontada ante los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, para coronarse en el Mundial como Campeones del Mundo.

Pero no es este el único premio que se llevan de Kuwait Chingalán, también suman 2.000 puntos cada uno reduciendo notablemente la distancia con los Goldenboys, que suman 1200 por ser finalistas. Tras el Mundial, cuando se sumen a sus respectivas cuentas los puntos en Kuwait, les separarán tan solo 1.360 puntos. Y hay que tener en cuenta que Fede y Ale disputarán el FIP Platinum de Veracruz, donde no estarán Agus y Arturo y podrán reducir un máximo de 600 puntos esta distancia.

Por último, y no por ello menor, Chingotto y Galán sumarán en sus respectivas cuentas bancarias 48.000 euros, la mitad sus rivales en la final. Unas cifras nada desdeñables que sin duda también les hará muy felices.

Pero todo esto es lo que ha ocurrido después del ya famoso abrazo entre Chingotto y Galán tras el último punto de la final que suponía su triunfo por 2-6, 7-5 y 6-2 después de dos horas justas de un partido no apto para cardíacos.

Chingotto y Galán abrazados tras la dura batalla de la final / FIP

Empezaba la final con un dominio absoluto de Coello y Tapia. Mucho más metidos en el partido se aprovecharon de los muchos errores de sus rivales para solventar el primer set en pocos minutos. Y pero habría sido si Chingotto y Galán no hubieran conseguido recuperar un break en el séptimo juego para el 5-2. pero los Goldenboys no estaban por la labor de dar más chance a sus rivales y sellaron la primera manga con una gran superioridad.

Coello y Tapia empezaron dominando la final / Silvestre Szpylma/Premier Padel

No era la primera vez que se encontraban en esta tesitura Chingalán. Justo en el último partido en el que se enfrentaron con los número uno, en la final de Milán, les ocurrió exactamente lo mismo y se acabaron luciendo (2-6, 6-3 y 6-0). Como si hubieran rebobinado hasta llegar a aquella final milanesa, los pupilos de Jorge Martinez reaccionaron a lo grande, con un Galán que se fue conectando hasta llegar a un nivel sublime y con Chingo defendiendo lo indefendible cuando están el King y el Mozart delante.

Galán, un hombre feliz tras coronarse en el Mundial de Kuwait / FIP

Al inicio del segundo parcial, con 1-0 y 40-0 para Coello/Tapia, el Ratón y el Alien salvaron tres bolas de break y el servicio (1-1). Este fue el momento clave del partido. El punto de inflexión de Chingalán que, pese a que le costaba mantener el saque, iba sumando los juegos con lucha y creyendo en sus posibilidades.

Punto y a parte merece el punto de Tapia para salvar una rotura de sus rivales devolviendo un smash de Galán con un tapón de espaldas que dejó casi muerta la bola al otra lado de la pista, imposible para Chingotto. Salieron a relucir todos los violines de Mozart para dar una nueva sinfonía y arrancar de sus sillas a toda la grada. Un punto jamás visto en la historia del pádel.

Poco imaginaba Tapia que poco después llegaría un break de Chingotto y Galán que llevaría el partido a la tercera manga. La flecha de los de Martínez estaba para arriba, y a los de Pratto les entraron las dudas, quizás también rebobinando a la final de Milán. Tanto fue así, que Chingalán arrancó el tercer set con rotura y juego en blanco (2-0) y con un nuevo break después de juegos disputadísimos (5-2) y salvando Coello y Tapia una primera bola de partido, Chingalán lograban su triunfo número 15 consecutivo y, con ello, coronarse Campeones del Mundo.

Tras el partido, aa los micrófonos de Bárbar Vitantonio, Chingo y galán no podían disimular su felicidad: "Hoy creímos más que nunca. Le mando un saludo a Martín Echegaray que justo me pasó una nota antes del torneo y me apoyo en lo que me dijo de que siempre hay que luchar, siempre hay que intentarlo", desveló el argentino. Reconoció que de inicio Coello y Tapia "nos estaban pasando por encima, las sensaciones no eran buenas, enfrente tenemos a los número uno y se nota, pero sacamos fuerzas de donde no las había para luchar y para creer", reconocía.

Una vez más, Fede aprovechó el micófono para elogiar a su compañero: "Al lado tengo al mejor (Galán). Confío mucho en él, él confía mucho en mí, y sin duda esto nos impulsa cada día más. Seguimos creyendo, seguimos luchando, es un pasito más, estamos trabajando muy duro y esto me pone muy contento".

Chingotto está dando pasos de gigante al lado de Galán / FIP

Por su parte, Ale Galan tenía un sentimiento de "muchísima felicidad por el trabajo que estamos teniendo. No hemos parado de decirlo incluso después de muchas derrotas que íbamos a seguir tocando a la puerta y se está notando el trabajo". Como su compañero, el madrileño también habó del dominio de los número uno en el primer set: "Nos pasaron por encima, tienen una forma de jugar que no podemos practicarlo con ninguna preja, cuando realmente estamos defendiendo bien a veces es insuficiente, tenemos que hacerlo perfecto. Le dije a Chingtoo que había que reaccionar, había que seguir creyendo en nosotros", explicó.

Y como es de recibo, devolvió los elogios a su compañero: "El es el mejor en eso de seguir creyendo y seguir luchando, dando una más, pero sabemos la dificultad que hay cada día", dijo. Y cerró felicitando a Coello y Tapia con un "enhorabuena por su partido, por su temporada y por hacernos mejores cada día".