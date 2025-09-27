Galán alza la voz de nuevo: "Que en un P2 te hagan estar más días que en un los Major frustra mucho"

Alejandro Galán volvió a demostrar por qué es uno de los líderes del circuito, tanto dentro como fuera de la pista. El madrileño, junto a su compañero Fede Chingotto, se clasificó para las semifinales del P2 de Alemania tras derrotar con autoridad a Martín Di Nenno y Christopher Augsburger por 6-1 y 6-4. Un triunfo claro que, sin embargo, llegó acompañado de un mensaje contundente hacia la organización de Premier Padel.

Nada más cerrar su pase a la penúltima ronda, Galán puso el foco en lo que considera una situación insólita para un torneo de categoría P2. “Después de 48 horas aquí esperando, bastante bien nos ha salido el partido”, comentó señalando la larga inactividad obligada por la programación. Para el número uno del mundo, el problema no es solo puntual, sino estructural.

A vueltas con el cambio de condiciones

Galán recordó que el circuito ya había hecho ajustes sobre la marcha en esta misma temporada: “No es suficiente con haber ampliado los cuadros a mitad de año una vez empezada la temporada y tener más partidos”. A su juicio, esas decisiones han generado escenarios poco lógicos, como lo vivido estos días en Alemania.

Su principal queja apunta directamente al calendario y la gestión del tiempo de los jugadores: “Que los torneos como este, un P2, te hagan estar más días que en las competiciones más grandes como los Majors pues frustra mucho”. Un mensaje claro sobre la falta de coherencia entre la categoría del evento y las condiciones que enfrentan los jugadores.

Pese a la espera de dos días sin competir, Galán destacó la capacidad de adaptación del dúo que forma con Chingotto: “Después de desconectar tanto, 48 horas, creo que hemos estado a un gran nivel”. También tuvo palabras de reconocimiento para sus rivales, que atravesaron la misma situación: “Darle la enhorabuena a los chicos, que también han esperado lo mismo”.

La queja, mejor cuando se gana

El tono crítico no estuvo marcado por la rabia, sino por la intención de construir. Galán insistió en que su discurso no nace del enfado tras una derrota, sino desde la responsabilidad del éxito: “Estas críticas son tratando de ser constructivos, a ver si hay cambios. Se tienen que hacer cuando se gana y no cuando se pierde como queja”.

El madrileño, que siempre ha sido una de las voces más escuchadas del vestuario, lanzó un deseo compartido por muchos: “Ojalá sigamos mejorando todos como tratamos de hacerlo nosotros deportivamente, así que a ver si esto se consigue de una vez”. Un mensaje que busca mover ficha en los despachos del circuito.

Mientras tanto, en lo deportivo, Galán y Chingotto ya tienen nuevo reto a la vista. Este sábado se medirán en semifinales a Coki Nieto y Mike Yanguas, una pareja en plena confianza. El duelo promete intensidad y nivel, pero también se disputará bajo el eco de unas palabras que han resonado con fuerza en Alemania.