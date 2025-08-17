Los Galácticos ganan el show de Sudáfrica, Augsburger se disfraza de Tapia y ya tenemos a Sir Belasteguín y Sir Di Nenno

Se hizo esperar y el resultado era lo de menos porque el torneo ya estaba decidido en favor de Los Galácticos, el equipo de Galán, Coello o Bela entre otros... pero era el duelo más esperado del South Africa Invitational Padel ya que permitía ver juntos a Arturo Coello y Ale Galán en el mismo lado de la red. Al otro lado les retaba Agustín Tapia junto a Mike Yanguas. Sin duda el partido del torneo. En un principio era Juan Lebrón quien debía disputar este partido, pero la baja del gaditano evitó el partido con más morbo del año.

No fue un partido de alta competición, pero sí un divertimento donde los jugadores probaban con puntos inverosímiles, los 'willies' estaban al orden del día, las contraparedes, salidas de pista o cruzados de voleas divertidísimos entre Coello y Yanguas. Fue al fin y al cabo el colofón a una exhibición cuyo objetivo quedó más que cumplido: En Sudáfrica ya saben lo que es el pádel profesional y lo emocionante que es ver los partidos en directo.

Coello se divirtió jugando al lado de su eterno rival Ale Galán / RRSS

El primer partido enfrentaba a Franco Stupaczuk y Pablito Cardona contra Leo Augsburger y Martín di Nenno. El triunfo fue para los segundos por 6-4, 7-5 y 10-8 en el Supertiebreak, pero además del resultado, el duelo dejó alguna perla como la contrapared lateral con la que nos deleitó Leo Augsburger imitando a Agustín Tapia en Tarragona. En las declaraciones posteriores el argentino aprovechó para bromear y asegurar que "el alumno supera al maestro". Y justamente en el 'flash interview' llegó otra noticia, Martín di Nenno se lanzó a hablar en inglés por primera vez y la realidad es que le damos un aprobado alto por el esfuerzo y por dar por fin este paso tan importante para la internacionalización del pádel.

Y no fue el único. Nunca habíamos escuchado a Fernando Belasteguín hablar en inglés y en Sudáfrica, donde está reviviendo su tiempo de jugador tras medio año retirado, también se lanzó a este nuevo reto que es hablar otro idioma. Previamente Bela ganó el partido junto a Fran Guerrero que ha vivido un sueño en Johanesburgo tras sustituir a Juan Lebrón. La dupla hispanoargentina se impuso a Jose Diestro y Momo González en otro divertido duelo donde la leyenda del pádel, aprovechando que sus rivales jugaban al 60%, tuvo momentos de gran pádel haciendo las delicias de un público entregado al veterano jugador.

Bela entrando a la pista con sus palas Wilson / RRSS

"No me planteo volver. Estoy disfrutando mucho viendo cada semana a estos fenómenos jugando Premier Padel y me sorprenden en cada partido. Es increíble lo que están haciendo dentro de una pista", aseguró el Boss tras ganar el duelo. También pidió al público de Sudáfrica que "sigan el pádel para hacer más grande a este deporte. Os necesitamos a todos", advirtió.

El formato consistía en dos equipos:

Los Galácticos: Ale Galán, Arturo Coello, Fran Guerrero, Fernando Belasteguín, Franco Stupaczuk y Pablo Cardona

Los Grandes: Agustín Tapia, José Diestro, Momo González, Leo Augsburger, Mike Yanguas y Martín Di Nenno.

Partidos del viernes 15 de agosto (1 punto)

Coello/Belasteguín a Yanguas/Momo González: 7-6 (5) y 6-3

Stupaczuk/Guerrero a Tapia/Diestro: 6-3 y 6-4

Galán/Cardona vs Di Nenno/Augsburger: 6-2 y 6-1

Partidos del sábado 16 de agosto (2 puntos)

Diestro/Momo González a Cardona/Belasteguín: 7-5 y 6-3

Galán/Guerrero a Augsburger/Yanguas: 6-3 y 7-6 (5)

Coello/Stupaczuk a Tapia/Di Nenno: 7-5 y 6-4

Partidos del domingo 17 de agosto (3 puntos)

Augsburger/Di Nenno a Stupaczuk/Cardona: 6-4, 5-7 y 10-8

Guerrero/Belasteguín a Diestro/Momo González: 6-4, 4-6 y 10-8

Galán/Coello a Tapia/Yanguas: 7-6 (5), 3-6 y 11-9

Todos los partidos pueden seguirse en directo por www.discoversport.com