Fuerte enfrentamiento en la entrada de Parque Roca: "Me agarraron por el cuello y me pegaron en el cuerpo"

En Argentina hay dos bandos en el pádel, por una parte están los miembros de la Federación Argentina de Pádel (APA) y por el otro está el polémico representante de jugadores Lisandro Borges, que cuenta en su bando con otras personas muy introducidas en el mundo del pádel como su socio y representante, Facundo Guzzetti, y fue este último, precisamente, el que tuvo una reyerta en la entrada de Parque Roca, donde se está celebrando el Buenos Aires Premier Padel P1 esta semana.

Según explica Guzzetti, él se dirigía a la entrada para ver en acción a uno de sus representados, el joven Álex Chozas quien por cierto perdió junto a Tino Libaak frente a Juani Rubini y Maxi Sánchez. Fue entonces cuando de repente le sorprendieron cuatro hombres y le echaron del recinto con un forcejeo que muestra en un vídeo que ha publicado en redes sociales.

Guzzetti explica posteriormente los golpes que recibió y que se fue a la policía a poner una denuncia y a un médico para que certificara los golpes y los daños sufridos durante el enfrentamiento con los que denomina "matones de Santiago Brito". "4 empelados de santiagobritook presidente de @padel_apa , sin mediar palabra, me agarraron del cuello y me pegaron en el cuerpo hasta sacarme del predio de Parque Roca donde se esta jugando @premierpadel @argentinapremierpadel. Me agarraron por el cuello de atrás al grito de estamos esperando que venga tu socio @lisandroborges , mientras yo hablaba con el periodista Lucas Titi en la zona de los Food Trucks del torneo (publico general). Estoy muy golpeado por esta gente, en este momento estoy en la comisaría haciendo la denuncia, luego al hospital a revisar las lesiones", reza el mensaje en sus redes sociales donde añade las fotos de los cuatro hombres que le sacaron a la fuerza del recinto Parque Roca.

En su speach asegura que "me agarraron y me arrastraron cien metros a trompadas", explica antes de dirigirse a comisaría a poner la denuncia.

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Un episodio más del conflicto que se arrastra desde hace años entre Santiago Brito y Lisandro Borges en el pádel argentino y que está lleno de acusaciones, insultos y desprecios, sobre todo por parte del representante de jugadores quien en sus redes sociales continuamente está publicando stories denunciando a su entender lo que son malas praxis de los dirigentes de la APA -a menudo sin prueba alguna- a lo que Brito y compañía no suelen responder, al menos a nivel público. Sin duda un conflicto que viene de lejos y con muchos temas personales de por medio.