Frank de Boer lidera el cartel de un World Pádel Soccer que ya es referencia global

Marbella continúa afianzándose como uno de los grandes destinos del pádel internacional con la consolidación de World Pádel Soccer, un evento que alcanza su quinta edición convertido en una cita de referencia que combina deporte, espectáculo y proyección turística.

La presentación oficial del cartel del evento, que se celebrará del 1 al 3 de junio en la ciudad malagueña, reunió al promotor José Bernal, el concejal de Deportes Lisandro Vieytes, la directora del Hard Rock Hotel Marbella Elena Arias y el exjugador del FC Barcelona Frank de Boer, uno de los grandes atractivos del torneo.

El crecimiento del evento ha sido uno de los ejes principales del acto. José Bernal subrayó la evolución del proyecto desde sus inicios: “Estamos muy orgullosos del crecimiento que ha tenido el torneo en estos cuatro años. Hemos pasado de ser una iniciativa con mucha ilusión a convertirnos en un evento totalmente consolidado a nivel internacional, con una altísima demanda de jugadores que quieren venir a Marbella a vivir esta experiencia”.

Muchos ex futbolistas se apuntan al reto

El promotor también puso en valor la dimensión del torneo más allá de lo deportivo: “Este torneo no solo es deporte, es también convivencia, espectáculo y promoción de la ciudad, y cada año trabajamos para que sea aún mejor que el anterior”. Además, avanzó algunos de los nombres que formarán parte del cartel, entre ellos David Silva, Fernando Llorente, Javi Martínez, Fernando Sanz, Milinko Pantic, el propio De Boer, Albert Luque y Nolito.

David Silva en las finales del año pasado / World Pádel Soccer

Desde el consistorio, Lisandro Vieytes destacó el peso del torneo en la agenda deportiva local: “World Pádel Soccer es ya una de las citas clave del calendario deportivo de Marbella. Es un evento que permite a los más jóvenes disfrutar de sus ídolos de cerca y que también engancha a un público adulto gracias al nivel y la variedad de jugadores”.

El concejal incidió además en el valor estratégico del evento para la ciudad: “Además, tiene un valor enorme para la ciudad porque proyecta nuestra imagen a nivel internacional y refuerza a Marbella como destino deportivo y turístico de primer nivel”.

Por su parte, Elena Arias reafirmó la implicación del Hard Rock Hotel Marbella como sede oficial: “Desde que llegué al hotel tuve claro que queríamos seguir apostando por este evento. Asociarnos con un torneo internacional de este nivel tiene un impacto muy positivo para nuestra marca y encaja perfectamente con nuestra filosofía”.

La directora del hotel también destacó el valor experiencial del torneo: “Es un orgullo ser el hotel oficial y poder acoger a grandes estrellas del fútbol en un ambiente único que combina deporte y entretenimiento”.

De Boer vuelve a sentirse competitivo en la pista

En clave deportiva, Frank de Boer puso el foco en su vínculo personal con el torneo: “Es un torneo muy especial para mí. Marbella es un lugar donde siempre me siento como en casa y por eso lo tengo marcado en mi agenda cada año”.

El neerlandés no ocultó su ambición competitiva de cara a esta edición: “Después de dejar el fútbol profesional seguimos teniendo ese espíritu competitivo, y este torneo lo despierta al máximo. He estado cerca de la final en varias ocasiones, pero este año vengo con muchas ganas y con el objetivo claro de ganar el título”.

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Con un impacto económico que ya supera los dos millones de euros y el respaldo de instituciones y patrocinadores, World Pádel Soccer sigue creciendo como un formato único que une fútbol y pádel, consolidando a Marbella como un escaparate internacional de primer nivel.