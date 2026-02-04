La FIP reordena el calendario 2026 y anuncia cambios de formato a una semana del inicio de la temporada

Faltan solo cinco días para que arranque la temporada oficial de Premier Padel 2026 y este miércoles la Federación Internacional ha anunciado cambios en el calendario para, según explican en la nota de prensa, "reforzar aún más la estructura global del calendario de pádel 2026 y a ofrecer mejores condiciones deportivas para jugadores, jugadoras, eventos y socios".

Uno de los cambios más relevantes afecta al tramo americano del circuito. El Asunción Premier Padel P2 adelanta sus fechas y se disputará del 4 al 10 de mayo de 2026 en la sede del Comité Olímpico Paraguayo, en lugar de hacerlo del 18 al 24 del mismo mes. Este ajuste permite enlazarlo directamente con el Buenos Aires Premier Padel P1, programado la semana siguiente, el objetivo de dicho cambio es permitir a los jugadores "una mayor continuidad, además de un mayor tiempo de recuperación antes del regreso del Qatar Airways Premier Padel Tour a Europa para varios torneos".

El nuevo calendario de Premier Padel con los cambios anunciados / Premier Padel

La Hexagon se incorpora pero sin sedes

Por otro lado, el Europe Premier Padel P2, previsto del 14 al 20 de septiembre, y que no tenía sede definida, desaparece del calendario y en su lugar se disputará uno de los torneos de las Hexagon World Series, agendado inicialmente del 7 al 14 de mayo en el calendario anunciado de la Hexagon. Es decir, la Hexagon World Series contará en 2026 con las tres ventanas confirmadas pero cambiando las fechas de uno de los torneos: del 14 al 20 de septiembre, del 22 al 25 de octubre y del 17 al 20 de diciembre.

Las sedes de estos eventos se desconocen pero, según explicó Carlos Almazán, socio fundador de la Hexagon Cup, la intención es que se celebre alguna prueba en otros continentes. La FIP asegura que "las sedes oficiales de todos los torneos de Hexagon World Series se anunciarán próximamente", es decir, toca esperar.

Reducción de cuadros

Otro de los aspectos importantes que ha anunciado este miércoles la FIP es la introducción de un nuevo formato de cuadro principal en los torneos P2 masculinos, que pasarán a contar con 28 parejas en lugar de las 32 de las que constaban en las temporadas anteriores. Las 28 parejas serán 22 de aceptación directa + 4 procedentes de la fase de clasificación + 2 Wild Cards. "Una medida consensuada tras amplias consultas durante 2025 y pensada para ofrecer una competición más dinámica, al tiempo que se reduce la carga total de partidos a lo largo de la temporada", reza el comunicado de la FIP.

Noticias relacionadas

Según comunica la FIP, la decisión de la reducción de los cuadros de los P2 "es el resultado de amplias consultas llevadas a cabo a lo largo de la temporada 2025 dentro de los Steering Committees del Tour - compuestos por 20 miembros que representan a los 11 grupos de interés del circuito, incluidos representantes de jugadores, jugadoras y entrenadores - con el objetivo de garantizar una estructura más dinámica y competitiva para la temporada 2026".