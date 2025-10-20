FIP Euro Padel Cup: Todo lo que hay que saber, horarios y dónde ver

Álex Ruiz, Juanlu Esbrí y Martina Calvo -ella junto a Alejandra Salzar- se coronaron en Lyon este domingo y, sin tiempo para celebraciones se desplazaron hasta Cádiz para arrancar este mismo martes la FIP Euro Padel Cup, la Final a 8 del Europeo que se llevará a cabo en la población gaditana de La Línea de la Concepción. Todo está a punto para esta competición que si bien no contará con los mejores jugadores españoles del momento, sí lo hará con deportistas de mucho nivel, entre ellos, precisamente, los campeones de Lyon.

La Final 8 contará con representación de nueve países europeos siendo en categoría masculina Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia; mientras que en mujeres los países con representación en el Europeo son: Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal y España.

La competición consistirá en una fase de grupos con dos grupos de cuatro equipos cada uno donde cada enfrentamiento nacional incluirá tres partidos al mejor de tres sets. Las selecciones que acaben primera y segunda pasarán a las semifinales que se disputarán el viernes, mientras que las finales y la lucha por el tercer puesto serán el sábado 25 de octubre.

En categoría masculina España ha quedado encuadrada en el Grupo A con Portugal, Gran Bretaña y Suecia, mientras que en mujeres, las jugadoras locales se jugarán el pase a semifinales con Portugal, Bélgica y Países Bajos. Cabe recordar que España es la selección favorita en ambas categorías puesto que son los equipos que cuentan con más jugadores Top en sus filas y defienden el título conseguido en 2024 tanto en hombres como en mujeres.

El equipo español masculino, liderado por Juanjo Gutiérrez, lo componen: Javier Leal, Alejandro Ruiz, Jose Antonio Diestro, Victor Ruiz, Juanlu Esbrí, Pol Hernández, David Gala y Alvaro Cepero.

El equipo español femenino, capitaneado por Iciar Montes, lo componen: Andrea Ustero, Alejandra Alonso, Jessica Castelló, Lucía Sainz, Victoria Iglesias, Marina Guinart, Martina Calvo y Lorena Rufo.

Dos equipos temibles para los rivales europeos que, si bien han vivido un crecimiento espectacular del pádel en los últimos años, la realidad es que jugadores destacados hay pocos, destacan en féminas las portuguesas Sofi Araújo o Ana Caterina Nogueira, la italiana Carolina Orsi o las francesas Alix Collombon o Lea Godelier. En cuanto a categoría masculina, el italiano Aris Patiniotis y los hermanos Miguel y Nuno Deus, de Portugal, son los únicos jugadores que pueden inquietar a los españoles en este Europeo que además jugarán como locales con lo cual las gradas estarán prácticamente al 100% animando a las selecciones hispanas.

Este lunes se llevó a cabo el acto inaugural en el Museo Cruz Herrera, con la presencia del alcalde de La Línea, Juan Franco, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, y el concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez, además de las selecciones nacionales participantes que realizaron el desfile con las banderas y representantes de la organización. Y a partir de este martes empieza ya la competición dentro del 20x10 que tendrá lugar en un escenario muy singular como es la Plaza de Toros El Arenal, reconvertida para la ocasión en un recinto deportivo con cuatro pistas panorámicas de cristal y una grada con capacidad para cientos de aficionados. La Ciudad Deportiva de La Línea también acogerá parte de la competición en la fase de grupos cuyos partidos arrancarán a partir de las 10.00 horas.

Orden de juego de este martes 21 de octubre

Pista 1

Francia vs Gran Bretaña (Femenino): A las 10.00 horas

Portugal vs Suiza (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 2

Italia vs Alemania (Femenino): A las 10.10 horas

España vs Gran Bretaña (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 3

España vs Bélgica (Femenino): A las 10.00 horas

Italia vs Países Bajos (Masculino): No antes de las 15.00 horas

Pista 4

Portugal vs Países Bajos Femenino): A las 10.00 horas

Francia vs Alemania: No antes de las 15.00 horas

Dónde ver el Europeo por TV

Todas las fases del torneo se podrán seguir a través del canal de Youtube de la FIP y las semifinales y finales del campeonato podrán seguirse también en directo a través del Movistar+ (España) y Sky Italia. De esta manera la cobertura será muy amplia y los seguidores podrán ver a sus ídolos en todos los partidos.