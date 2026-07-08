La FIP despeja por fin la incógnita del Mundial de Pádel: Doha acogerá las ediciones de 2026 y 2028

La Federación Internacional de Pádel (FIP) puso este martes fin a una de las grandes incógnitas del calendario. Después de meses de espera y con federaciones y jugadores reclamando una decisión, el organismo confirmó que Doha será la sede de los Campeonatos del Mundo por selecciones de 2026 y 2028.

La edición de 2026 se disputará del 2 al 7 de noviembre en el Khalifa International Tennis & Squash Complex, apenas unos días después del Kuwait Major, previsto entre el 26 y el 31 de octubre. Un calendario que vuelve a situar al pádel en el centro de una región marcada por la inestabilidad política y militar.

El anuncio llega, además, en un momento especialmente delicado en Oriente Próximo. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han vuelto a romperse y la tensión ha aumentado de nuevo tras los últimos ataques iraníes sobre objetivos estratégicos en Kuwait. Precisamente ese país fue presentado hace unos meses como nueva sede del cuarto Major de la temporada, después de que Premier Padel cancelara el Qatar Major previsto para abril debido a la escalada del conflicto en la zona.

Pese a ese escenario, la FIP mantiene su apuesta por Oriente Próximo para dos de sus grandes acontecimientos internacionales. El Mundial se celebrará en Qatar y, si no hay cambios, el circuito profesional viajará unos días antes a Kuwait para disputar el tercer Major de la temporada.

La decisión también pone fin a una larga espera. Desde hacía semanas existía una creciente demanda para que la FIP aclarara dónde se celebraría el Mundial. La proximidad de las fechas obligaba a las federaciones nacionales a empezar a planificar desplazamientos, presupuestos y concentraciones sin conocer todavía el destino del torneo más importante por selecciones.

1.200.000 euros en premios

La FIP justificó la elección de Doha por sus infraestructuras, la experiencia organizativa, las garantías económicas y las condiciones ofrecidas a jugadores y delegaciones. Además, confirmó que el Mundial de 2026 repartirá 1,2 millones de euros en premios, una cifra que aumentará hasta los 1,35 millones en 2028, con distribución equitativa entre las competiciones masculina y femenina.

Carraro, satisfecho

El presidente de la FIP, Luigi Carraro, defendió la decisión asegurando que: "La concesión de las ediciones de 2026 y 2028 de la FIP World Cup a Doha es una decisión que mira al futuro de nuestro deporte. Qatar ha demostrado de forma constante que reúne todas las cualidades necesarias para albergar eventos de primer nivel mundial, y la celebración de dos ediciones consecutivas de la FIP World Cup en el país aportará continuidad al crecimiento del torneo, garantizando una experiencia excepcional para jugadores, federaciones y aficionados."

Doha y su buena organización

Carraro añadió además: "Doha es uno de los grandes hogares del Pádel a nivel mundial. En más de una ocasión ha demostrado su capacidad para ofrecer los más altos estándares de organización y hospitalidad, y ocupa un lugar especial en la historia del Pádel internacional. Estamos convencidos de que volverá a contribuir a escribir nuevos capítulos históricos para nuestro deporte, con la inestimable colaboración de la Federación de Pádel de Catar, a la que agradezco su compromiso y pasión por impulsar el crecimiento del Pádel en todo el mundo."

Los ganadores del último Major de Qatar / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Por su parte, el secretario general de la Federación de Pádel de Qatar, Tareq Zainal, señaló: "Nos sentimos honrados por la decisión de la Federación Internacional de Pádel de conceder a Doha la organización de las ediciones de 2026 y 2028 de la FIP World Cup. Tras haber acogido anteriormente el campeonato en dos ocasiones, nos enorgullece que Qatar siga siendo depositaria de la confianza para albergar uno de los eventos más seguidos de nuestro deporte."

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La incógnita ya está resuelta. Ahora queda por comprobar si la situación geopolítica permitirá que tanto el Major de Kuwait como el Mundial de Doha puedan celebrarse con absoluta normalidad. A día de hoy, el deporte vuelve a mirar hacia una región donde la actualidad trasciende, y mucho, lo estrictamente deportivo.