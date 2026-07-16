La FIP da un paso clave hacia el reconocimiento olímpico al adherirse al Código Mundial Antidopaje

La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha sido reconocida oficialmente como signataria del Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), un paso que supone un importante avance para la estructura institucional del pádel y que acerca al deporte a los estándares exigidos por el movimiento olímpico.

La adhesión llega tras un proceso de dos años de trabajo junto a la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), durante el que la FIP ha adaptado su normativa y su programa antidopaje para cumplir con los requisitos establecidos por la AMA.

Con este reconocimiento, el pádel pasa a integrarse en el mismo marco regulatorio antidopaje que rige para los principales deportes internacionales. La FIP asume así el compromiso de aplicar el Código Mundial Antidopaje y sus Estándares Internacionales en todas las competiciones bajo su jurisdicción, en colaboración con la AMA y la ITA.

"Este es un hito histórico para nuestra Federación y para la comunidad global del Pádel", afirmó el presidente de la FIP, Luigi Carraro. "El camino hacia convertirnos en signatarios del Código de la AMA ha requerido un compromiso, una disciplina y una perseverancia considerables. Hoy nos enorgullece situar al Pádel junto a los deportes más respetados del mundo en la lucha por el deporte limpio, garantizando que nuestros atletas compitan en un entorno justo, transparente y confiable".

La condición de signataria afecta a todas las competiciones organizadas por la Federación Internacional de Pádel, entre ellas los Mundiales de la FIP, el circuito Premier Padel, el Cupra FIP Tour y las Hexagon World Series, cuyos participantes estarán sujetos al mismo marco normativo antidopaje que el resto de disciplinas deportivas internacionales.

Más allá del control sobre los deportistas, este reconocimiento tiene también un importante valor estratégico. Ser signatario del Código Mundial Antidopaje es uno de los requisitos indispensables para cualquier federación internacional que aspire a formar parte del ecosistema olímpico, por lo que la decisión representa un nuevo paso en la hoja de ruta del pádel hacia un eventual ingreso en el programa de los Juegos Olímpicos.

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El Código Mundial Antidopaje, elaborado por la AMA, establece un conjunto común de normas y procedimientos para armonizar la lucha contra el dopaje en todo el mundo, garantizando que los deportistas compitan bajo las mismas reglas independientemente del país o de la competición en la que participen.