La Finals se ponen picantes: Los Superpibes contra Lebrón/Ausgburger en cuartos

No podía tener más morbo el sorteo de los cuadros de las Finals de Barcelona que se disputarán en el Palau Sant Jordi del 11 al 14 de diciembre donde los grandes protagonistas del acto fueron Agustín Tapia y Andrea Ustero, convertidos en las manos inocentes de un sorteo que deparó un choque totalmente inédito. Leo Augsburger y Juan Lebrón se medirán en cuartos de final a Martín di Nenno y Franco Stupaczuk.

Ambas parejas llevan tan solo un torneo juntas, el Major de Acapulco, después de que se enrocaran entre ellas para buscar nuevos horizontes en este final de temporada. Es por ello que no podría haber sido más interesante el sorteo que deparó que ambas parejas se enfrenten y, en consecuencia, una de ellas se despedirá de Barcelona y de la temporada ya el jueves, día en el que se disputa este enfrentamiento recién nacido.

El resto de cuartos de final enfrentará a los flamantes números uno Arturo Coello y Agustín Tapia frente a Lucas Bergamini y Javi Leal; a Fede Chingotto y Ale Galán contra Momo González y Fran Guerrero y a Coki Nieto y Mike Yanguas ante Paquito Navarro y Jon Sanz. Partidos todos ellos apasionantes que darán mucho juego a un Palau Sant Jordi que ya ha colgado el cartel de 'sold out' para el sábado, está a punto de colgarlo para el domingo y que también espera llenar el viernes y el jueves, día en el que debutarán los número uno.

Cuadro masculino de las Tour Finals / Premier Padel

No menos interesante quedó el cuadro femenino para estas Finals. Las número uno Gemma Triay y Delfi Brea se medirán a Vero Virseda y la debutante en unas Finals Marina Guinart; Ari Sánchez y Paula Josemaría se verán las caras con Ale Salazar y otra de las novedades en Barcelona, Martina Calvo; Bea González y Claudia Fernández buscarán las semis ante Ale Alonso, también inédita en Barcelona, y Claudia Jensen, mientras que Martita Ortega y Tamara Icardo se enfrentarán a la protagonista del día, Andrea Ustero, y Sofi Araújo.

Cuadro femenino de las Tour Finals / Premier Padel

La jornada del jueves será una de las mejores puesto que entrarán en liza los número uno tanto masculinos como femeninas en la sesión vespertina que arrancará a las 17:00 horas con el duelo Triay/Brea vs Virseda/Guinart seguido de un apasionante Coello/Tapia vs Leal/Bergamini. Antes, por la mañana a partir de las 13.00 horas (CET) saltarán al ruedo Ortega/Icardo vs Araújo/Ustero seguido del aclamado Lebrón/Augsburger vs Di Nenno/Stupaczuk.

El orden de partidos de los cuartos de final / Premier Padel

El viernes será el turno de los segundos cabezas de serie: A partir de las 13.00 horas jugarán González/Fernández vs Alonso/Jensen seguido del partido entre Nieto/Yanguas vs Navarro/Sanz. No antes de las 17.00 Sánchez/Josemaría contra Salazar/Calvo para cerrar la jornada González/Guerrero vs Chingotto/Galán.

El acto estuvo presidido por el por el presidente de la Federación Española de Pádel, Ramón Morcillo, el Director General de Premier Padel, David Serrahima, el presidente de Octagon Spain, Joan Cuscó, así como Albert Soler, CEO de Metropolitan, patrocinador de las Finals y anfitrión del sorteo, que se llevó a cabo en el Metropolitan Iradier.