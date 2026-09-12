De la final inédita en mujeres a un nuevo clásico en hombres

La Philippe Chatrier rozó el lleno absoluto para vivir una jornada de semifinales del Alpine París Major Premier Padel en la que Martina Calvo y Claudia Fernández demostraron que la edad es solo un número. La jovencísima dupla, de 18 y 20 años respectivamente, firmó una actuación para el recuerdo derrotando a las números uno, Gemma Triay - Delfi Brea, convirtiéndose así en la más joven de la historia en acceder a la final de un Major, donde se citarán con Ari Sánchez - Andrea Ustero.

En el cuadro masculino, las dos mejores parejas del ranking hicieron los deberes. Agustín Tapia - Arturo Coello dieron continuidad a su idilio con Roland Garros frente a Leo Augsburger - Juan Lebrón, cabezas de serie número tres. Por su parte, Chingalán cerró la jornada con una convincente victoria en dos sets ante Paquito Navarro - Martín Di Nenno, que no lograron llevarles al límite como sí hicieron en los cuartos de final del Madrid P1 la semana pasada.

Las Niñas Prodigio también son las más precoces en un Major

No temen a ninguna pareja. Y en esta ocasión lo volvieron a demostrar en uno de los escenarios más imponentes del Qatar Airways Premier Padel Tour. Calvo - Fernández son la irrupción de la temporada y en París sumaron un nuevo hito juntas, convirtiéndose en la pareja más joven de la historia en alcanzar la final de un Major. Entre ambas suman 38 años, pero compiten como si llevaran toda la vida haciéndolo ante las mejores del mundo.

En un nuevo enfrentamiento ante las números uno del mundo y defensoras del título, Triay - Brea, realizaron un ejercicio de eficacia para solventar el duelo en 1 hora y 49 minutos (6-4, 6-2). Superan así en el cara a cara a las de Seba Nerone (2-1) y suman su tercera final en apenas cuatro torneos tras las de Pretoria y Londres.

“Estamos muy preparadas para ganar a todas las parejas. Creo que si nos centrásemos en los puntos, el dinero, el escenario y en cosas externas, eso nos jugaría en nuestra contra. Hemos tratado de encontrar esa sensación de jugar bien y hacerlo juntas, y lo hemos conseguido”, declaró Calvo en la rueda de prensa posterior.

Este domingo, ella y su compañera se medirán en un duelo inédito a Ari Sánchez - Andrea Ustero (#3). La dupla catalana tuvo que remontar ante Martita Ortega - Sofia Araújo (5-7, 6-4, 6-1), quinta pareja de la prueba que venía de eliminar a Perlamita en la jornada de cuartos de final. Suman así su quinta final del curso (la segunda en Majors) y pelearán por levantar el que sería su tercer título tras los de Riad y Valencia.

París vivirá su tercer Superclásico

Agustín Tapia - Arturo Coello (#1) se mantendrán fieles un año más con su cita en la final del París Major, y ya van cuatro consecutivas. La dupla dirigida por Gustavo Pratto se llevó la victoria ante dos candidatos al título como Juan Lebrón - Leo Augsburger (#3) en el partido más rápido del día, que se saldó por 7-5, 6-3 a su favor en una hora y siete minutos.

Los números uno volvieron a demostrar su solidez ante esta dupla, frente a la que no ha concedido un solo break en sus últimos cuatro enfrentamientos. El cara a cara esta temporada se marcha hasta el 7-1 favorable para los Golden Boys, que todavía no han perdido un solo partido en Roland Garros desde que empezaron a competir juntos.

Este domingo, habrá Superclásico en la Philippe Chatrier por tercer año consecutivo. Ale Galán - Fede Chingotto volvieron a vencer como ya hicieran la semana pasada en Madrid a la que será la nueva pareja cuatro a partir del Rotterdam P2: Paquito Navarro - Martín Di Nenno. Los de Jorge Martínez desplegaron su mejor nivel para poner el 7-5, 6-2 en el marcador y citarse ante sus máximos rivales de nuevo.

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Chingotto tratará de acabar con su maldición en París, ya que ha alcanzado todas las finales desde que se celebra la prueba pero todavía no ha podido levantar el título. Será la final número 39 entre ambas parejas en términos históricos; la undécima esta temporada. En juego, 2.000 suculentos puntos en la FIP Race que pueden marcar un antes y un después en la pelea por acabar el año en la cima del ranking.