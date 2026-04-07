Filosofía Chingotto: “Mi cabeza me incita a pedir una más, a luchar siempre una más”

La élite del pádel mundial tiene muchos estilos, pero pocos tan reconocibles como el de Fede Chingotto. El argentino, actual número dos del ranking junto a Ale Galán, ha construido su identidad desde la resistencia, el esfuerzo y una mentalidad inquebrantable que ahora define con claridad en unas declaraciones recogidas por PadelReview.

Lejos de resignarse ante el dominio de Arturo Coello y Agustín Tapia, Chingotto encuentra en ese reto una motivación añadida. “Ellos (Coello y Tapia) ansían con quedárselo y Ale (Galán) recuperarlo, pero yo creo que la ambición de poder lograr el premio máximo de un deporte te eleva a quererlo más, a luchar más, a intentarlo y creo que te da un puntito extra para competir”.

Esa ambición, sin embargo, no se sostiene en el talento puro, sino en una cultura del esfuerzo llevada al extremo. El propio jugador lo reconoce con resignación: “En mi juego al final el sufrir es diario tanto para entrenar como en la práctica y cuando compito también porque me viene mucha más carga de pelota, porque no tengo la pegada para poder definir rápido los puntos, entonces es como que constantemente tengo que luchar día a día para poder obtener este premio”.

Mentalidad de sacrificio

Ahí reside una de las claves de su éxito. Mientras otros resuelven con potencia, Chingotto se ve obligado a construir cada punto desde la paciencia y el sacrificio. Una exigencia constante que, lejos de desgastarle, alimenta su competitividad.

Esa mentalidad tiene un motor claro: la insistencia. “Sin duda que mi cabeza me incita a pedir una más, a luchar una más, a intentarlo una vez más porque lo veo posible porque quiero intentarlo”. Una frase que resume su esencia: no rendirse nunca, incluso cuando el intercambio parece perdido.

Pero si hay un principio que guía su carrera es el de no dejar nada en el tintero. “Mi lema es que al terminar decir que lo intenté todo, en un partido es lo mismo. Voy a intentar todo lo que esté a mi alcance sin rendirme. Cuando salgo más fastidiado o enojado de un partido es porque me quedo con algo en la cabeza de que no lo intenté, si no, créeme que salgo un poquito fastidiado porque perdí el partido pero hablo con Jorge (Martínez), con Ale y demás y le digo ‘lo intentamos, lo intentamos. En frente hay otra persona que lo está intentando como vos y tal vez le fue mejor ese día'", asegura.

La raíz de esta filosofía se remonta a sus inicios. “Lo importante es luchar hasta la última pelota, es un lema que me enseñó mi primer entrenador pádel que me dijo que hasta que el partido no termina, por más que sea 5-0 y 40-0 y pelota pique dos veces, hay que intentarlo porque se puede levantar”.

Con Galán, una garantía

Así, Chingotto no solo compite: resiste, insiste y cree. En un deporte cada vez más dominado por la potencia, su figura emerge como el símbolo de que la fe, el trabajo y la cabeza también pueden marcar diferencias en la lucha por el número uno.

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Su defensa en el 20x10 es admirada por el mundo del pádel y Fede está convencido que al lado de un jugador como Ale Galán, definidor por antonomasia, es más que realista aspirar a ese increíble premio en el deporte que es conquistar el número uno mundial.