Fiesta total en Acapulco: Paquito se divierte, Rami se despide y Galán es aclamado

En México, donde el pádel nació hace más de medio siglo, el Major de Acapulco volvió a demostrar que este país no solo lo inventó, sino que sigue valorando y apoyando este deporte. La jornada inaugural dejó momentos para todos los gustos: música, emoción, nostalgia y humor entre los jugadores. Cada uno vivió su llegada a Acapulco a su manera, pero lo que está claro es que la bienvenida fue extraordinaria.

Uno de los grandes protagonistas, una vez más, fue Paquito Navarro, que volvió a demostrar que es mucho más que un jugador: es un showman de corazón. Apenas aterrizar en Acapulco, se lanzó al improvisado escenario junto a un grupo de mariachis y, guitarra en mano, se puso a tocar y bailar como si llevara toda la vida actuando en la Costera desatando las risas de sus compañeros viendo la actuación estelar del sevillano.

'Taquito Navarro', como él mismo se bautizó bailando con los mariachis, se ganó otra vez el cariño de todos, confirmando que pocas cosas funcionan tan bien como él sobre una pista… y también como showman. La mezcla de pádel y folklore mexicano se convirtió en el vídeo más compartido del día, con el sevillano sonriendo y dándole a la guitarra que tanta popularidad le ha dado.

LA DESPEDIDA DE RAMIRO MOYANO

Pero la jornada también tuvo un tono profundamente emotivo con el último partido como profesional de Ramiro Moyano. El argentino recibió un homenaje precioso de jugadores, entrenadores y aficionados, que le brindaron una sencilla pero a la vez emotiva e improvisada despedida. Rami cierra en Acapulco una trayectoria marcada por la entrega, la humildad y ese estilo guerrero que tanto lo definió. Las lágrimas, esta vez, fueron tan inevitables como merecidas.

Moyano, visiblemente emocionado, agradeció entre aplausos un cariño que lo envolvió desde su entrada a pista. En un deporte que se renueva cada temporada a una velocidad vertiginosa, ver a un jugador despedirse así recordó a todos que el pádel también es memoria, legado y gente que lo ha empujado hasta convertirlo en un fenómeno global.

Y si hablamos de fenómenos, Ale Galán vivió otra escena de puro fervor popular. El madrileño fue recibido como un ídolo, rodeado por decenas de fans que lo esperaban móviles en alto buscando esta instantánea con él o su firma en pelotas gigantes. Entre selfies y abrazos, Galán avanzaba como una auténtica estrella internacional, confirmando el vínculo especial que tiene con la afición mexicana. Galán, sonriente y paciente, dedicó varios minutos a firmar y fotografiarse con todos saliendo de su sesión de entrenamiento.

Así, entre guitarras, despedidas y multitudes entregadas, el Major de Acapulco dio el pistoletazo de salida a una de sus ediciones más vibrantes y donde quedan muchas cosas por decidir. Puede ser en México donde se despeje definitivamente la carrera por el número uno tanto en el cuadro masculino como en el femenino y, será en Acapulco donde queden definidas las últimas plazas para las Barcelona Finals, casi nada.

Pero lo que está claro es que cuando el pádel vuelve a México, vuelve a casa. Y en casa, ya se sabe, siempre hay fiesta, emoción y un calor que le caracteriza. Un calor que, por cierto, hablando literalmente el año pasado fue tan exagerado que tuvo muchas críticas por parte de los jugadores. En esta edición el promotor ha intentado paliar este inconveniente cambiando los horarios de los partidos, que empiezan cada día entre las 15.00 y las 17.00 hora local para evitar de esta manera las horas donde el solo pega más fuerte en la ciudad mexicana.