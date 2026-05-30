Fernando Belasteguín: "No limitaría los cambios de pareja, cada uno tiene que jugar con quien se sienta cómodo"

La transición de jugador profesional a 'jubilado' nunca es fácil. Fernando Belasteguín lo tenía clarísimo, de ahí que lo trabajara durante mucho tiempo para hacerlo en el momento adecuado y preparado para ello. Lo consiguió. Hoy disfruta de su nueva vida con la familia y con muchos proyectos que le tienen la cabeza muy ocupada. Uno de ellos son sus clubs, los Bela Padel Center, que siguen su expansión por el mundo, también los compromisos con las marcas con las que está involucrado. No faltó a la cita del Padel World Summit en Barcelona, su ciudad de adopción, donde presentó las novedades de las pistas Galis, de las que es embajador. Aprovechamos para charlar con él unos minutos hablando del circuito y de sus objetivos, ahora empresariales.

Ya ha pasado una temporada y un poco más desde tu retirada. ¿Está siendo como lo esperabas?

Nunca te puedes imaginar como será el día después de la vida profesional después de 30 años jugando, pero me fui preparando para ello porque tenía muchos proyectos en los cuales siento que aporto valor y en el día a día me lo hace muy entretenido y llevo un año y medio sin competir y te puedo decir que estoy encantado.

¿Te arrepientes de algo?

De nada. Tomé la decisión perfecta de retirarme cuando tocaba, pude disfrutar compitiendo durante 30 años de los cuales en muchos me fue muy bien, y ahora estoy disfrutando el deporte desde fuera.

¿Qué es lo que más y lo que menos echas de menos de la competición?

Nada, ni más ni menos. Si las decisiones se toman no de un día para otro sino con todas las variantes encima de la mesa y tanto la parte buena como la no tan buena ya las disfruté, ya las sufrí y hoy vivo otra etapa de mi vida en la cual estoy muy contento.

Estamos en una fase muy inicial, pero no me cabe duda de que el torneo y el pádel en Estados Unidos en los próximos 5 o 10 años va a ser algo espectacular.

Se han celebrado ya dos P1 de Miami contigo como director del torneo. ¿Qué balance haces?

Miami es un torneo que me deja ir aprendiendo año tras año de lo que es ser director deportivo del torneo, el primer año fue muy difícil porque un deporte que más allá de que se juega a nivel profesional es muy nuevo para que las marcas confíen. Por suerte tanto el primer año como el segundo las gradas quedaron cortas, pero es un deporte que está entrando desde Miami a todo Estados Unidos, pero no sé si por mi personalidad o por mi forma de ser a mí me gusta ser muy prudente. No me cabe duda de que el pádel en Estados Unidos va a crecer mucho, pero hay que trabajar mucho para que eso pase. Estamos en una fase muy inicial, pero no me cabe duda de que el torneo y el pádel en Estados Unidos en los próximos 5 o 10 años va a ser algo espectacular.

¿Es un mercado difícil el de Estados Unidos?

Cada mercado tiene su particularidad, hay que saber identificar cuál es para que no solamente las marcas triunfen, sino que también las marcas triunfen.

¿El star ponit? Creo que como es algo nuevo solamente el tiempo nos va a decir si fue una decisión buena o no

¿Te gusta el star point?

Es un híbrido entre lo que teníamos antes del punto de oro y la ventaja que es como iniciamos en Premier Padel por votación de jugadores. Es un punto híbrido cuyo objetivo es acortar los partidos un poquito para que sean cada vez más atractivos para la tele. Creo que como es algo nuevo solamente el tiempo nos va a decir si fue una decisión buena o no.

Bela, durante su intervención en la presentación de la nueva pista Padel Galis / Sport.es

Parecía que sería complicado y, aparentemente, parece que no.

Yo no veo que sea complicado. Te dicen que a la segunda ventaja ya se termina el juego, sabes que como máximo vas a jugar 11 puntos por cada juego, y a darle.

Otra polémica es que los jugadores TOP se apunten a los torneos FIP ¿limitarías esta posibilidad?

Es una norma que puso la Federación Española asumiendo los torneos FIP. A la Federación Internacional, cuantos más puntos tengan sus torneos sabe muy claramente que van a ir a jugar los mejores. Yo creo que es algo que si es justo o no lo tienen que valorar ellos. La Federación Internacional tiene su fuerza para hacerse valer y el jugador de la única forma que puede cambiar las cosas es no yendo a jugar los torneos. Se tienen que poner de acuerdo y que cada uno dé sus argumentos y que se llegue a un acuerdo para que los torneos de la FIP que supuestamente dicen que son para que se promocione el deporte sean para eso y que los P2, P1 y los Majors sean para la posición en el ranking, pero hay varias versiones, cada uno defiende su punto de vista y cada uno tiene sus armas para hacer valer su posición.

Bela genera atracción allá donde va / PadelGalis

¿Limitarías los cambios de pareja?

No. Cada uno tiene que jugar con el que se sienta cómodo y si es un deporte de pareja yo no lo limitaría. Es un deporte de pareja, no es un deporte individual y creo que es mejor que cada uno elija a su compañero y trate de estar con él el mayor tiempo posible.

Anunciaste la creación del Bela Padel Center en Buenos Aires, entiendo que es un punto muy álgido de tu proyecto.

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Sí, porque Argentina es el país donde nací, quería hacerlo en Buenos Aires que es la capital de nuestro país y estoy muy contento porque con el desarrollo de la marca Bela Padel Center hay muchísimo interés en el mundo, pero por mi forma de ser y mi personalidad soy muy conservador y me gusta ir poco a poco pero el proyecto de Buenos Aires las personas y sobre todo el grupo que hay detrás de la franquicia Bela Padel Center van a hacer un club que va a ser impresionante.