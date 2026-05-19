Fernando Belasteguín anuncia un nuevo Bela Padel Center en Argentina, su casa

El legado de Fernando Belasteguín sigue creciendo lejos de la competición. El exnúmero uno del mundo anunció este martes la creación de un nuevo Bela Padel Center en Argentina, concretamente en Canning, Buenos Aires, un ambicioso proyecto que verá la luz el 19 de mayo de 2027 y que estará impulsado por Pride Developer dentro del complejo Pride Canning Center.

“Un club abierto para todos y una nueva forma de vivir el deporte en comunidad. Espero que les guste. Seguiremos educando a través del deporte”, escribió Bela en sus redes sociales junto a varias imágenes del futuro recinto, que muestran un moderno complejo pensado para convertirse en un punto de referencia del pádel argentino.

El anuncio llega apenas cuatro días después de que el mito de Pehuajó generara expectación con un misterioso mensaje en redes: “Tengo algo que contarles… y no es mi cumpleaños. Se vieneeeeeee… 19.5.2026”. Finalmente, la incógnita quedó resuelta con la confirmación de su tercer Bela Padel Center.

Argentina se suma así a una expansión internacional que comenzó en Alicante y continuó en Barcelona, dos ciudades donde el proyecto impulsado por Belasteguín ha tenido una gran acogida. El objetivo del argentino va mucho más allá de construir clubes de pádel: busca crear espacios de formación, convivencia y transmisión de valores ligados al deporte.

El nuevo centro en Canning tendrá además un fuerte componente emocional para Bela. Después de conquistar el mundo durante más de dos décadas, el exjugador sigue estrechando su vínculo con Argentina a través de iniciativas que pretenden acercar el pádel a nuevas generaciones y consolidar todavía más el boom que vive este deporte en el país.

Imágenes virtuales de como quedará el Bela Padel Center de Argentina / RRSS

Con este tercer Bela Padel Center, Belasteguín continúa ampliando una marca que ya se ha convertido en sinónimo de excelencia y pasión por el pádel.

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"Después de tantos años, entiendes que nunca fueron solamente los partidos, fueron los viajes, estar lejos de la familia, las caídas y volver a levantarse una vez más. Pelear hasta la última pelota durante toda una vida porque 'Un Belasteguín nunca se rinde'. No importa lo lejos que estés, siempre hay un lugar al que perteneces y para mí ese lugar es Argentina. Después de recorrer el mundo sentí que era el momento de crear algo en mi país y, junto a Pride, encontramos el lugar para hacerlo realidad, porque los mejores proyectos empiezan con una visión compartida", explica en un vídeo desde los terrenos donde nacerá el nuevo Bela Padel Center.