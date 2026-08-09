Fernandez-Calvo repiten hazaña y jugarán su segunda final antes de otro 'Supercásico'

Londres tendrá las mismas protagonistas de la final de Pretoria. Una semana después de enfrentarse por el título en Sudáfrica, Claudia Fernández y Martina Calvo y Gemma Triay y Delfi Brea volverán a verse las caras en una final de Premier Padel. La nueva pareja formada por Fernández y Calvo sigue desafiando cualquier pronóstico y, tras su estreno como pareja en Pretoria, ya suma dos finales consecutivas. En Olympia London, además, volvió a repetirse el mismo guion de las semifinales: Paula Josemaría y Bea González se quedaron fuera.

Fernández y Calvo fueron contundentes ante una de las parejas más laureadas del circuito este 2026. Se impusieron por 6-2 y 6-4 en un partido de una hora y 58 minutos en el que demostraron que lo ocurrido en Pretoria no fue casualidad. Su conexión, que apenas lleva dos torneos de vida, vuelve a situarlas en disposición de conquistar un título. Esta vez, además, tendrán la oportunidad de cambiar la historia respecto a la semana pasada.

Otra batalla de tres horas

Porque al otro lado de la red volverán a estar las números uno. Gemma Triay y Delfi Brea tuvieron que superar una auténtica montaña rusa ante Ari Sánchez y Andrea Ustero. Tres horas de batalla que acabaron con un 7-6, 5-7 y 6-3 para las grandes favoritas del cuadro, que necesitaron tirar de resistencia y carácter para sobrevivir a una semifinal que tuvo de todo.

Triay y Brea llegaron a verse 1-5 abajo en el primer set, pero fueron capaces de darle la vuelta para llevárselo en el tie-break. En el segundo, la historia pareció cambiar cuando se colocaron 5-3 y dispusieron de hasta tres bolas de partido. Ari y Ustero resistieron, encadenaron cuatro juegos y forzaron el tercer set. Pero las número uno no se descompusieron: después de perder su servicio en el primer juego, reaccionaron con dos breaks que terminaron inclinando definitivamente la balanza.

Vuelve el clásico

En el cuadro masculino también habrá un reencuentro de altura. Después de dos torneos sin enfrentamiento directo en la final, Londres recuperará el gran ‘Clásico’ del pádel mundial: Arturo Coello y Agustín Tapia contra Fede Chingotto y Ale Galán. En Málaga fueron Juan Lebrón y Leo Augsburger quienes rompieron el guion, mientras que en Pretoria el protagonismo fue para Fran Guerrero y Javi Leal. En Londres, las dos parejas más fuertes del circuito vuelven a encontrarse por el título.

Coello y Tapia llegaron a la final con una actuación autoritaria ante Paquito Navarro y Martín Di Nenno. Los números uno apenas necesitaron 57 minutos para cerrar el partido por 6-3 y 6-2, confirmando que siguen sin dar demasiadas opciones cuando alcanzan su mejor versión. En la otra semifinal, Chingotto y Galán tuvieron que trabajar bastante más para superar a Lebrón y Augsburger, a quienes derrotaron por 7-6 y 6-3 y de esta manera se vengaron de la derrota de Málaga.

Noticias relacionadas

La final londinense pondrá frente a frente, por tanto, a las dos parejas que han dominado el año. Coello y Tapia llegan con siete títulos en 2026, mientras que Chingotto y Galán suman seis. Una diferencia mínima que convierte el partido de Olympia London en algo más que otra final: está en juego el empate en el pulso por el dominio del circuito. Y, después de dos torneos de ausencia, vuelve el ‘Superclásico’.